Giorgino Abraham Kabarkan Positif Covid-19, Janji akan Kembali Lebih Kuat

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Giorgino Abraham mengungkapkan dirinya telah tertular Covid-19. Kabar itu dia ungkapkan sendiri di halaman Instagramnya pada Ahad, 30 Januari 2022.

"Covid: 1. Papi G: 0. I'll come back stronger!!" tulis Giorgino Abraham yang menyebut dirinya Papi G pada keterangan foto yang diunggahnya tengah terbaring di ruang perawatan rumah sakit.

Dari video yang diunggah di Instagram Storynya, ia memperlihatkan obat-obatan yang harus dikonsumsinya. Obat-obatan yang harus ditelannya itu menunjukkan ia dirawat di RS EMC Sentul, Bogor.

Unggahan kekasih Yasmin Napper ini mengundang simpati dan dukungan dari para sahabatnya. Mereka mendoakan agar Giorgino Abraham semangat menjalankan pengobatan.

"Cepat sembuh Papi G," tulis Rizky Billar. "Get well very soon," tulis Gracia Indri. "Get well soon, Man," tulis Iqbaal Ramadhan. "Semoga segera lulus Papi G," tulis Arfan Afif.

Komentar lucu dituliskan musisi, Budi Doremi yang ingin Giorgino Abraham tetap semangat. "Cepat sembuh ya, Kak Gio. Sebagai adik aku khawatir," tulisnya. Terbukti komentar ini berhasil menghibur Giorgino. "Hahaha adik banget? Thank you bro. Stay safe out there," balas aktor sinetron itu.

Sehari setelah Giorgino Abraham mengumumkan dirinya positif Covid-19, presenter Boy William juga mengabarkan hal yang sama. Boy, tepat setahun lalu juga dirawat karena Covid-19 karena amat parah, kini dihinggapi sakit serupa. Ia mengingatkan sebaran virus jenis Omicron tengah ganas.

