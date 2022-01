Ardhito Pramono Ditangkap karena Narkoba, Ini Aktivitasnya Semalam

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan aktor, Ardhito Pramono ditangkap polisi di kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Timur. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menemukan barang bukti narkotika jenis ganja saat penangkapan tersebut.

Dalam unggahan terakhir di Instgram Story, Ardhito terlihat sedang berada di sebuah bar bergaya Jepang di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Ia tidak menunjukkan wajahnya dalam video singkat tersebut melainkan hanya memperlihatkan suasana sekitarnya dengan pencahayaan yang redup warna-warni diingiri musik.

"Malam ini dj-set bersama... ya udah taulah ya siapa," tulis Ardhito pada video yang diunggah pada Selasa malam, 11 Januari 2022. Ardhito diketahui menjadi pengisi di bar tersebut kemarin malam. Terlihat dari akun Instagram bar tersebut, Ardhito menyanyikan beberapa lagu andalannya.

Netizen langsung membanjiri kolom komentar unggahan terakhir Ardhito saat ia mempromosikan film terbaru di Instagram sejak beberapa jam lalu saat polisi mengungkap inisial AP. Sebagian besar dari mereka terkejut dan tidak menyangka Ardhito ditangkap karena narkoba. "Mass dhitoo, beritanya bener gasiih kalo ketangkep narkobaa?? Pliss jangan bilang ini benerr," tulis @ghi***. "Yaampun kaget banget," tulis @tia***.

Pemilik nama lengkap Ardhito Rifqi Pramono ini mulai terjun ke dunia musik dengan menciptakan beberapa lagu pada 2013. Satu tahun kemudian, ia mendaur ulang lagu milik AJ Rafael yang berjudul She Was Mine. Sejak saat itu, pria berusia 26 tahun ini mulai sering menciptakan lagu dan merilis album perdananya dengan judul namanya sendiri pada 2017. Berlanjut ke album berikutnya, A letter to my 17 year old (2019), Craziest thing happened in my backyard (2020), dan yang terbaru Semar & Pasukan Monyet (2021).

Ardhito Pramono memulai kariernya sebagai aktor pada 2020 dengan membintangi film layar lebar Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan Story of Kale: When Someone's in Love. Masih memerankan karakter yang sama yaitu, Kale, Ardhito kembali membintangi film Story of Dinda: Second Chance of Happiness (2021). Dan yang terbaru, Ardhito menjadi salah satu pemain film Dear Nathan: Thank You Salma yang akan tayang besok, Kamis, 13 Januari 2022 di bioskop.

