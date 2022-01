James Corden Positif Covid-19, Acara The Late Late Show Tunda Penayangan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembawa acara The Late Late Show, James Corden mengumumkan dirinya positif Covid-19. Ia menyampaikan kabar tersebut melalui tulisan yang diunggah di Instagram pribadinya pada beberapa jam lalu.

James Corden mengatakan kondisinya baik-baik saja karena telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. "Saya positif Covid-19. Saya telah divaksin dosis lengkap dan saya cukup beruntung untuk mengatakan bahwa saya baik-baik saja," tulis James Corden pada Jumat, 7 Januari 2022.

Meski tidak mengalami gejala apapun, James Corden terpaksa harus menunda penayangan acara The Late Late Show yang dipandunya selama beberapa hari ke depan. "Acara tidak akan ditayangkan selama beberapa hari ke depan. Stay safe everyone. All my love, James X," tulisnya. James Corden sengaja mematikan kolom komentar pada unggahan tersebut.

Amerika Serikat saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron yang sangat menular. Los Angeles, tempat syuting The Late Late Show, menjadi salah satu kota dengan lonjakan kasus yang tinggi dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan data dari LA Country, terdapat 26.754 kasus Covid-19 baru di Los Angeles pada Rabu, 5 Januari 2022 waktu setempat, dikutip dari People.

Selain James Corden, bintang lain yang belum lama ini dinyatakan positif Covid-19 antara lain Hugh Jackman, Whoopi Goldberg, Debra Messing, LL Cool J, Jessie J, Jimmy Fallon, dan Seth Meyers.

