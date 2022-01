Tantri Kotak Bersyukur Punya Suami Arda Naff, Diajak Jalan-jalan ke Paris?

TEMPO.CO, Jakarta - Tantri Syalindri Ichlasari atau lebih dikenal dengan Tantri Kotak merasa bersyukur menjadi istri Arda NAFF. Bagi vokalis grup Kotak ini, Arda merupakan suami yang sangat memahami dan berusaha memenuhi keinginan istri tercintanya. Salah satunya, Arda mewujudkan harapan Tantri berjalan-jalan di bawah 'Menara Eiffel' di Paris, Prancis.

Ia mengungkapkan kebahagiaannya di halaman Instagramnya, Rabu, 5 Januari 2022. "It's my dream, NOT HER! Terima kasih Panda 1 bucket list liburanku tercapai di awal tahun 2022, I LOVE PARIS," tulis Tantri pada keterangan unggahannya, dengan mengutip kalimat sakti Kinan di Layangan Putus tentang mimpi ke Cappadocia.

Bersamaan dengan unggahannya, Tantri mengunggah gambar berfoto mesra dengan Arda Naff, di bawah Menara Eiffel KW. Lebih tepatnya, di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau SUTET. Bentuknya yang mirip Menara Eiffel membuat Tantri melawak atau mengkhayal tengah berada di bawah menara besi yang berdiri di tepi Sungai Seine, Paris dan menjadi ikon Prancis.

Pasangan suami istri, Tantri Kotak dan Arda NAFF. Foto: Instagram Tantri Kotak

Unggahan serupa dilakukan Arda Naff, yang tingkat kelucuannya di atas Tantri. "Paris sudah lama istriku @tantrisyalindri pengen banget ke sini. Dari nabung bertahun-tahun, kerja keras akhirnya membuahkan hasil yang setimpal. Terima kasih di awal tahun ini semua mimpi tercapai, semga kisah kami menginsipirasi," tulisnya. Tak lupa ia menambahkan tagar Hotman Paris.

Pasangan ini memang doyan melawak. Ada saja konten-konten jenaka yang diciptakan pasangan ini. Kelucuan Arda Naff yang orisinal benar-benar menular kepada Tantri Syalindri.

Unggahan Tantri Kotak ini mendapatkan tanggapan tak kalah lucunya dari sahabat-sahabat mereka. "Jam berapa nih, kok bisa pas sepi gini fotonya," tulis aktris, Ardina Rasti. Arda sendiri juga terlihat menanggapi unggahan istrinya. "Sama-sama Bunda, sudah ya gak usah dikit-dikit pengen lihat orang liburan ya, yang penting sudah kesampaian kan."

