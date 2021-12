Melaney Ricardo Unggah Foto Keluarga Bernatalan, Netizen Pertanyakan Tyson Lynch

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter televisi dan Youtuber, Melaney Ricardo mengunggah foto keluarganya untuk kebutuhan foto Natal 2021. Ia berfoto bersama ayah, ibu, saudara-saudaranya, anak-anak, dan keponakannya dengan nuansa baju merah. Di foto itu, terlihat senyum dan tawa bahagia merayakan Natal 2021 dalam suka cita dan kedamaian. Tapi di foto itu, tidak ada Tyson Lynch, suaminya.

"Apa yang bikin kamu sangat BERSYUKUR di Natal tahun ini..? Buat aku ada 2! KESEHATAN N KELUARGA..Berkat Terbesar yang Tuhan kasih..Terima kasih Tuhan, Engkau Baik," tulisnya pada foto yang diunggah Jumat, 24 Desember 2021.

Melihat unggahan ini, Yuni Shara menuliskan komentarnya untuk mendoakan kakak Youtuber, Roy Ricardo ini. "Happy Holiday Mel & Family," tulisnya. "Idem kak. Keluargaku sehat. Anugerah luar biasa. Merry Christmas kak Mel and fams JBU," tulis Rizky Inggar, pemeran Bulik Wik di sinetron Amanah Wali ini. "Merry Xmas and happy holidays...@melaney_ricardo...a very warm regards to ur Lovely family ," tulis Ferry Irawan.

Foto keluarga Natal yang tidak menyertakan Tyson Lynch ini membuat netizen bertanya-tanya. Kebanyakan menanyakan apakah ketegangan yang sempat terjadi pada Maret lalu ini kembali terjadi. "Kenapa bang Tyson gak ikutan?" tulis @cindy*** dengan emotikon sedih. "Tysonnya mana, Kak," tulis @anez***. "Tyson kmn nih? Bertengkar lagi ya?" tulis @gueca***.

Tapi netizen lain menjelaskan, Tyson saat ini tengah kembali ke negaranya, Australia. Mantan pemain basket profesional ini merayakan Natal bersama keluarganya di negeri kanguru itu. "Suami di luar negeri tidak bisa datang," tulis @krstina***. "Natal di hometownnya dia lah sama familynya," tulis @crystalia****.

Pada Maret lalu, Melaney Ricardo menerima ajakan Tyson Lynch untuk mendatangi konsultan pernikahan untuk meminta nasihat. Ia mengakui hubungannya tak semesra dulu dan Lynch merasa sakit hati mendapatkan sebutan negatif dari istrinya. Perbedaan budaya, kata Melaney, membuat banyak sekali ketidaksesuaian satu sama lain.

