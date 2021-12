Diberitakan Mau Cerai dari Irwan Mussry, Maia Estianty: Bercandanya Kelewatan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan pengusaha, Maia Estianty tidak bisa berdiam diri ketika dia diberikan oleh sebuah media online hendak bercerai dengan suaminya, Irwan Mussry. Ia merasa perlu menjawab berita itu lantaran penulisnya sampai menanyakan ke humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"BUSSEETTT...Ngeri kali nih berita...ampe ditanya ke pengadilan agama pula. Biasanya gue jarang banget nanggapi isu-isu negatif di luar. Tapi gegara tadi tim kreatifku juga ditanyain temannya yang wartawan, wueleh...ditanya, 'Emang Bunda mau cerai?' Bercandanya kelewatan ini mah...mendiangan jadi pelawak aja yang nanya-nanyain ke pengadilan," tulisnya di halaman Instagramnya, Senin, 20 Desember 2021.

Ibunda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani ini mengunggah foto tangkap layar yang menunjukkan artikel berita tersebut. Ia meminta agar wartawan tidak membuat berita yang tidak benar. "Jatuhnya fitnah ntar...Tapi gak papa sih, emang gue pikirin aja, cuma sempat ketawa," tulisnya.

Alih-alih marah, Maia mengaku ia terhibur dengan berita itu. "PRANK di akhir tahun," tulisnya. Ia juga memuji suaminya, yang disebutnya terbaik. "Love him so much," tulisnya menambahkan.

(kiri ke kanan) Maia Estianty unggah foto mencium kepala suaminya, Irwan Mussry. Foto: Instagram/@maiaestiantyreal

Unggahan Maia ini rupanya juga mendapat tanggapan dari ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu. Ia memberikan emotikon terkejut dan tutup mata.

Maia Estianty dan Irwan Mussry selama ini justru kerap menampilkan kemesraan dengan pasangan suami istri pengusaha yang berkelas. Mereka saling memberikan pujian. Maia terang-terangan menyebut suaminya saat ini adalah pria terbaik yang layak dicintainya. Irwan juga dipujinya bisa mencinta ketiga anaknya dengan tulus selayaknya kepada putranya sendiri.

Apalagi, pernikahan dengan Irwan Mussry yang berlangsung di Tokyo pada 29 Oktober 2018 itu terjadi setelah ia lama sendiri hingga sebelas tahun. Pernikahan ini menghapus luka dan trauma di hatinya pada kegagalan yang pertama. Ia juga merasa sejak menikah, Irwan Mussry memperlakukannya seperti ratu. Sebelumnya, Maia Estianty menikah dengan Ahmad Dhani yang berakhir karena kehadiran orang ketiga.

