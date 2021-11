Rony Dozer Meninggal karena Serangan Jantung, Sahabat Kenang Keceriaannya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Rony Dozer meninggal dunia karena serangan jantung di usia 46 tahun. Kepastian kabar ini diunggah lewat Instagram Story Rony, Jumat, 12 November 2021.

“Telah berpulang ke rumah Bapa di surga 11 November 2021 Roni Antonius Setiawan/Rony Dozer karena serangan jantung. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya,” tulis salah satu anggota keluarganya.

Aktor Tora Sudiro yang pernah bermain bersama Rony di sketsa komedi Extravaganza menuliskan kenangannya di halaman Instagramnya. Tora mengingat masa saat ia dan Roni yang bertubuh besar, naik mobil Mini Cooper yang ukurannya mungil.

“Sampe kehabisan napas Ron. Pernah kita liat-liatan mata ketemu mata uda langsung ketawa. Engga kerasa ternyata banyak waktu yang pernah kita jalanin sama-sama. Terima kasih sahabat sudah menjadi bagian dari cerita hidup gue sama Mieke,” tulis Tora.

Mieke Amalia, istri Tora, juga menuliskan kenangannya bersama dengan Rony. Tora dan Mieke bertemu di Extravaganza sebelum akhirnya menikah. “Kerja bareng, ketawa bareng sampe ngakak bareng-bareng.. Terimakasih udah mengisi kebahagiaan dalam kehidupan aku & kita semua Oni. Tapi hari ini kamu pasti lebih bahagia karena kamu udh ketemu sama Bapa di surga Rest In Peace & Love Roni Dozer our beloved friend.. You will be missed,” tulis Mieke

Begitu juga dengan Tike Priatnakusumah yang juga bermain di Extravaganza. “Rest in peace oniiii, sekarang udah gak sakit lagi yah om,” tulis Tike.

Anggota Extravaganza yang lain, Virnie Ismail mengenang pertemuan pertamaya di Bandung bersama Rony. Mereka terlibat dalam proyek sinetron yang sama di tahun 1998. “Ketemu lagi di Extravaganza, dan tidak pernah berubah tetap semangat dan ceria setiap ketemu... Oni...canda tawamu akan selalu kami kenang,” tulis Virnie yang bertetangga dengan Rony di Bintaro.

Di unggahan terakhirnya Rony memamerkan undangan untuk hadir di Festival Film Indonesia 2021. Rony merupakan salah satu dewan juri yang melakukan penilaian untuk film-film yang masuk nominasi FFI 2021. “Shalom...Terimakasih kepada seluruh Panitia dan Komite FFI 2021 yang telah mengundang saya sebagai salah satu dewan juri FFI 2021. Dalam acara Red Carpet Malam Anugerah FFI 2021 Next week,” tulis Rony di Instgramnya, 3 November 2021.

Artis yang ikut bermain dalam film Jelangkung ini memiliki masalah dengan berat badannya. Rony Dozer mengalami obesitas sehingga kesehatannya terancam. Obesitas itu pula yang menjadi faktor ia menderita gagal ginjal selama bertahun-tahun. Ia pun telah melakukan perawatan cuci darah sebanyak satu kali dalam seminggu.

Rony Dozer juga melakukan pengobatan ke berbagai tempat, namun kesehatannya tidak kunjung membaik. Akhirnya, atas saran dari teman, Rony melakukan pengobatan alternatif ke Ki Kusumo terkait penyakit ginjalnya. Dan tak disangka, pengobatan yang dilakukannya tersebut cukup berhasil. Kadar kreatinin miliknya mengalami penuruan dari 12 menjadi 0,9.

DEWI RETNO