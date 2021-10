Sempat Ingin Dirahasiakan, Nikita Willy Umumkan Kehamilan Anak Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy akhirnya secara resmi mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama sang suami, Indra Priawan Djokosoetono. Sejak beberapa hari lalu rumor soal kehamilan Nikita memang sudah tersebar luas di media sosial.

Berawal dari unggahan dokter Nadia Alaydrus di Instagram Story. Saat itu keduanya tengah dalam satu pekerjaan yang sama. Nadia memanggil Nikita dengan sebutan bumil alias ibu hamil. Video tersebut langsung tersebar di berbagai akun gosip di Instagram dan membuat netizen bertanya-tanya mengenai kebenarannya karena saat itu Nikita dan Indra belum mengungkapkan apapun mengenai kehamilannya.

Hari ini, Nikita mengatakan bahwa usia kandungannya telah 14 minggu. "14weeks pregnant," tulis Nikita di Instagram pada Minggu, 10 Oktober 2021. Nikita menunjukkan hasil test pack dan Indra memeluknya dari belakang sambil tersenyum bahagia.

Pada unggahan berikutnya, Nikita mengaku kalau sebenarnya ia ingin merahasiakan kehamilannya ini hingga pekan depan. Keduanya ingin mengumumkannya tepat di hari ulang tahun pernikahan pertama mereka, 16 Oktober 2021.

"Seharusnya aku membocorkan rahasia itu pada hari ulang tahun kita, tapi kabar baiknya telah bocor. So happy (almost) anniversary soon to be daddy," tulis Nikita.

Dalam video yang diunggahnya, Nikita mengungkapkan rasa bahagianya selama menikah dengan Indra Priawan. Keduanya memiliki impian indah yang ingin dicapai bersama. Seharusnya video ini diunggah di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama pekan depan.

"Saya telah berusaha keras untuk menyimpan berita indah ini tetapi saya tidak dapat menyembunyikannya lagi. Untuk semua teman dekat dan keluarga yang mengenal saya, mereka tahu ini adalah impian terbesar saya, menjadi seorang ibu," kata Nikita dalam video berdurasi satu menit itu. Di akhir video, Nikita mengatakan anak pertamanya akan lahir pada April 2022.

Kebahagiaan ini tidak hanya diungkapkan oleh Nikita Willy, tetapi juga Indra. Ia mengunggah foto saat memeluk dan memegang perut Nikita serta hasil video USG. "Soon to be parents. So excited and can hardly wait to meet our little miracle," tulis Indra di Instagram beberapa jam lalu.

Kabar kehamilan anak pertama Nikita Willy dan Indra Priawan disambut senang oleh teman-temannya. "Aaaaaaa!!! congrats!" tulis Prilly Latuconsina. "Yeayyy congratsss nikkkk," tulis Audi Marissa. "Congraaats luuuv wishing you a happy healthy journey," tulis Tasya Kamila. "Congratulations kaaa," tulis Aurel Hermansyah.

