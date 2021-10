Perdana Unggah Foto Anak Kedua, Baim Wong: Lebih Tinggi dari Kiano

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjaili pengikutnya, Baim Wong secara resmi mengunggah foto perdana putra keduanya bersama Paula Verhoeven yang lahir pada Sabtu, 9 Oktober 2021. Baim sekaligus mengenalkan nama adik dari Kiano Tiger Wong itu.

"Ini yang bener. Adiknya Kiano Tiger Wong. Kenzo Eldrago Wong," tulis Baim di Instagram pada Minggu, 10 Oktober 2021. Baim juga mencantumkan akun Instagram anak keduanya @kenzoeldragowong yang telah memiliki lebih dari 17 ribu pengikut.

Baim mengungkapkan kalau putra keduanya lahir dengan ukuran yang lebih besar daripada Kiano Tiger Wong saat baru lahir dua tahun lalu. Kiano lahir pada 27 Desember 2019 dengan berat badan 3,5 kilogram. "Alhamdulilah Sehat berat 3,780. Panjangnya 53 cm (tinggi banget), beda 3 cm lebih tinggi dari Kiano," tulis Baim.

Di akhir unggahannya, Baim meminta doa dari para sahabat dan pengikutnya untuk putra keduanya itu. "Doain Sehat ya Bosque...," tulisnya.

Foto serupa juga diunggah Paula Verhoeven beberapa jam lalu. Ia mengucapkan rasa syukur karena anak keduanya telah lahir dengan selamat. "MasyaAllah Tabarakallah. Welcome to the world 'Kenzo Eldrago Wong' 09 October 2021," tulisnya melengkapi foto Kenzo.

Paula yang kini resmi menjadi ibu dari dua anak, mendoakan Kenzo Eldrago Wong agar menjadi anak yang berbakti. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengikutnya yang telah mendoakannya dan sang buah hati. "Semoga kelak menjadi Anak Berbakti dan Sholeh… Amin. Terima kasih banyak untuk ucapan dan doa-doanya… Alhamdulillah proses kelahiran lancar dan semua sehat," tulisnya.

Kemarin, Baim sempat mengerjai pengikutnya di Instagram. Ia mengunggah foto putranya yang baru lahir. "Telah lahir putra saya...dalam keadaan sehat, seneng banget. Keadaan Paula juga sehat-sehat. Doa kalian menyertai kelahiran putra kami. Kiss dari Baby Wong buat kalian semua," tulisnya pada bagian awal keterangan unggahan pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

Foto bayi yang diunggahnya itu adalah Kiano saat baru lahir, kakak Kenzo. Di bagian paling bawah, Baim Wong baru menjelaskan bahwa itu foto Kiano dua tahun lalu. "Foto waktu Kiano kecil, 27 Desember 2019. Utamakan budaya membaca dulu. Ini Kiano. Bukan adiknya Kiano," tulisnya di bagian paling bawah keterangan foto.

