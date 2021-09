Dituding Jalani Pola Hidup Sehat Demi Konten, Ganindra Bimo Beri Jawaban Santai

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Ganindra Bimo bersama istrinya, Andrea Dian sering membuat konten mengenai rutinitas olahraga dan tips makan sehat. Namun, Bimo justru mendapat komentar pedas dari netizen seputar pola hidup sehatnya yang selama ini ditunjukkan di media sosial.

"Yaelah, paling juga makan sesuap abis itu dimuntahin. Sisanya masuk tong sampah. Sok sehat banget kayaknya deh. Gua yakin hari-hari hidupnya tersiksa demi konten," tulis akun @diec*** di kolom komentar salah satu unggahan Bimo di Instagram. Bimo justru membalasnya dengan santai dan mendoakan pemilik akun tersebut. "God Bless U brother. Semoga hidup kamu selalu penuh bahagia," tulisnya dilengkapi dengan emotikon tersenyum.

Komentar itu diabadikan dan diunggah Bimo di Instagram pada Minggu, 12 September 2021. Bimo mengaku lebih bersemangat setelah mendapatkan komentar itu. "Syapapun kamu. THANKYOU ! Karena statement kamu ngebuat gw dan @andreadianbimo makin semangat bikin konten tentang kesehatan dan sharing kebahagiaan!" tulisnya pada keterangan foto.

Pria 33 tahun ini tidak marah atau benci terhadap netizen yang berpandangan negatif terhadapnya. Bimo malah ingin memberikan dukungan kepada mereka yang masih belum paham dengan pola hidupnya. Ia juga membantah kalau menjalankan pola hidup sehat demi konten semata.

"Jadi kalo ada pandangan atau pernyataan tentang 'gw ga bahagia mejalani hidup sehat' Jelas S A L A H. Justru nih GW BAHAGIAAAA BANGET dan ga ada sedetik pun dalam diri gua tersiksa ketika ngonten," tulisnya.

Pola hidup sehat yang dijalaninya selama ini diakui membuatnya bahagia dan tidak tersiksa. Terkait pembuatan konten, Bimo sangat menikmati dan ingin menginspirasi pengikutnya untuk menjalankan pola hidup sehat dengan tetap merasa bahagia. Komentar negatif tidak akan membuatnya berhenti membuat konten mengenai pola hidup sehatnya.

"Gua ngebagiin rahasia bahagia dan sehat yang dijalanin kami berdua ke banyak orang (karena kami yakin konten kami punya makna yang bener) supaya temen-temen yg lain juga bisa ngerasain yang kami rasakan, BAHKAN LEBIH! We just want to share happiness ! WE WANT U TO BE HAPPY!" tulisnya.

Unggahan ini ditanggapi oleh Andrea Dian. Perempuan 36 tahun itu juga ikut semangat untuk terus membuat konten inspiratif bagi pengikutnya di media sosial. "Wahh SEMANGAT NIH. KITA GAS yuk sharing tentang kesehatan dan kebahagian, biar pada ga salah persepsi," tulis Andrea di kolom komentar.

Ganindra Bimo dan Andrea Dian semakin mendapat banyak dukungan dari netizen lainnya. "Saya suka kok kontennya Bro, saat ini saya sudah memulai untuk workout sendiri dirumah terinspirasi dari movement workoutnya Bro, GBU," tulis @rein***. "Emang bener ya bang, kita gabakal bisa bikin semua orang seneng sama kita, semangat bang!" tulis @irfa***. "Biarin ajalah bang.. namanya sirik tanda tak mampu," tulis @firn***.

