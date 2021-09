Rayakan 22 Tahun Menikah, Yusuf Mansur Minta Doa Urusan di Dunia Terselesaikan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan Yusuf Mansur dan istrinya, Siti Maemunah sudah dijalani selama 22 tahun. Bisa sampai di usia pernikahan itu, Yusuf Mansur meminta didoakan oleh netizen.

“9-9-1999, kami menikah, saya dan @maemunah_mansur menikah. Minta doanya, semoga Allah ampuni saya, tutupi aib, kesalahan dan keburukan saya, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai mantu,” tulis Yusuf di halaman Instagramnya, Jumat, 10 September 2021.

Ayah selebgram, Wirda Mansur ini minta didoakan agar urusannya di dunia bisa terselesaikan. Ia yakin, dengan doa tulus dari semua orang, maka semua masalah akan selesai. “Doa kami buat yang belum menikah dan yang sudah menikah, silahkan tulis doanya apa sama tulis shalawatnya. InsyaaAllah teriring doa yang nempel, Al Faatihah,” tulis Yusuf.

Pemimpin Pondok Pesantren Daarul Quran ini menyertai unggahannya dengan karangan bunga dari anak-anaknya. Ia juga memamerkan sedang mengajak makan malam bersama istrinya. “Ayo pakai AVInya, candle light sama your future husband, your future wife, for the jombloers. Aaamiin. 2022, tahun berakhirnya kejombloan,” tulis Yusuf.

Unggahan Yusuf ini mendapatkan komentar dari netizen yang ramai mendoakan. “Semoga sakinah mawadah warahma, sehat selalu sekeluarga,” tulis akun @ditaagustina39. “Semoga langgeng terus ustadz Yusuf Mansur. Sehat-sehat selalu berbahagia bersama keluarga,” tulis akun @euis224. “Semoga langgeng sampai kakek nenek pak ustad,” tulis akun @dhedheila.

Netizen juga menuliskan doa-doa agar cepat dapat jodoh. “Doakan saya juga pak ustaz, semoga ketemu jodohnya,” tulis akun @lilikiswati0611. “Semoga saya segera menikah Aminn,” tulis akun @dendifakrudiansa. “Doa saya, semoga saya segera menikah dengan laki laki yang baik di waktu yang baik,” tulis akun @mandailinggg.

Pernikahan Yusuf Mansur dan Maemunah dikaruniai lima anak. Putri sulungnya, Wirda Salamah Ulya dan adiknya, Quumii Mansur pernah meluncurkan buku berjudul Finding My Self. Buku yang ditulis anak pertama bersama anak kedua Yusuf Mansur ini berisi tentang pencarian jati diri.

