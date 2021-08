Mia Khalifa hingga Bella Thorne, 5 Seleb OnlyFans Berpenghasilan Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial berbagi video, OnlyFans, membatalkan niatnya melarang konten pornografi yang rencananya akan dilakukan mulai Oktober mendatang. Informasi ini disampaikan langsung oleh pihak OnlyFans melalui media sosial twitter resmi @OnlyFans pada 25 Agustus 2021.

Sebagai platform berbayar, OnlyFans menawarkan beragam jenis konten secara eksklusif kepada para subscriber-nya, termasuk konten pornografi. Karenanya banyak pembuat konten yang mendapat penghasilan tinggi setelah membagikan video eksklusif mereka di kanal ini.

Pembuat konten di OnlyFans didominasi oleh selebriti dengan basis penggemar dalam jumlah besar. Mengutip dari berbagai sumber, berikut lima pembuat konten di OnlyFans dengan pendapatan tinggi.

Blac Chyna

Melansir laman ibtimes.com, model asal Amerika Serikat ini berhasil memeroleh pendapatan hingga US$ 20 juta atau Rp 280 miliar (Kurs Rp 14 ribu) setiap bulan. Para subscriber-nya harus merogoh kocek US$ 19.99 atau Rp 280 ribu untuk bisa menikmati foto dan video eksklusif darinya. Saat ini pengikut dari pemilik nama lengkap Angelina Renee White ini di OnlyFans telah mencapai 16,2 juta.

Bella Thorne

Aktris dan penyanyi asal Florida, AS ini menghasilkan sebanyak US$ 11 juta atau Rp 154 miliar per bulannya dari OnlyFans. Sebelumnya, ia berhasil meraup US$ 1 juta atau Rp 14 miliar dalam 24 jam saat pertama kali bergabung.

Apabila ingin berlangganan konten eksklusif Bella, subscriber harus merogoh kocek hingga US$ 9,99 per bulan. Kini, followersnya mencapai 24,3 juta

Cardi B

Rapper populer asal New York, AS ini menduduki peringkat ketiga sebagai pembuat konten dengan penghasilan tertinggi di OnlyFans. Mengutip laman manofmany.com, perbulannya, Cardi B berhasil mendapat US$ 9 juta atau Rp 126 miliar dari pengikutnya yang mencapai 81, 7 juta.

Untuk menikmati konten ekslusif keseharian milik Cardi B, subscriber harus menyiapkan nominal sejumlah US$ 4,99 atau Rp 69 ribu perbulannya.

Tyga

Dikenal sebagai artis hip hop, Tyga merupakan konten kreator OnlyFans dengan pendapatan yang tidak main-main. Dilansir dari laman myimperfectlife.com, dirinya menghasilkan lebih dari US$ 7 juta atau Rp 98 miliar per bulannya dengan followers mencapai 21,8 juta.

Dengan membayar US$ 20 atau Rp 280 ribu pengguna sudah dapat menikmati konten aktivitas sehari-hari hingga foto Tyga secara eksklusif.

Mia Khalifa

Mia Khalifa menjadi sekian banyak artis yang akhirnya memutuskan membuka akun OnlyFans. Ia sebelumnya dikenal sebagai aktris film dewasa.

Penghasilan Mia Khalifa melalui situs ini mencapai lebih dari US$ 6 juta atau Rp 84 miliar per bulannya. Melansir dari laman ibtimes.com, pengguna harus membayar sebanyak US$ 11,9 per bulan atau Rp 166 ribu untuk menikmati konten ekslusif milik Mia Khalifa. Jumlah followers Mia Khalifa di OnlyFans kini mencapai 22, 7 juta.

NAOMY A. NUGRAHENI

