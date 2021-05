Gara-gara Berwajah Mirip, Komedian Narji dan Shandy Sondoro Bikin Double Dobol

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang menyebut wajah penyanyi Shandy Sondoro hampir sama dengan komedian Narji atau Sunarji Riski Radifan. Gara-gara kemiripan itu, Narji dan Sandhy Sondoro memutuskan berkolaborasi.

Mereka membentuk grup duo Double Dobol dan merilis single pertamanya berjudul Genjot Nikmat pada awal April 2021. Narji, 43 tahun, mengatakan ide membentuk Double Dobol berawal dari iklan air mineral yang mereka bintangi pada 2015.

Iklan tersebut memantik respons warganet yang menilai Narji dan Sandhy berwajah mirip. "Dari situ selalu disebut kalau saya adalah Sandhy, Sandhy adalah saya," kata Narji saat dihubungi Tempo, Rabu 28 April 2021. "Netizen ramai, setiap Sandhy posting apa di-tag ke saya dan sebaliknya."

Ketimbang hanya menjadi bahan omongan, Narji terpikir untuk berkolaborasi dengan Sandhy dan menghasilkan karya. Berbekal sebuah lagu yang nada dasar dan liriknya dibuat bersama Indra Qweel, Narji menghubungi Sandhy dan mengajaknya berduet. Gayung pun bersambut. "Sebenarnya kami merealisasikan kemauan netizen," kata Sandhy, 47 tahun, yang dihubungi secara terpisah.

Komedian Narji. dok.TEMPO

Sandhy Sondoro yang telah lama berkiprah di industri musik, berperan dalam memproduksi dan mengarensemen lagu. Sejak meluncur pada April 2021, Genjot Nikmat yang berkisah tentang asyiknya bersepeda itu telah ditonton lebih dari 15 ribu kali di kanal YouTube.

"Antusiasme netizen tidak hanya update dengan kondisi sekarang, orang gemar bermain sepeda, tapi juga mungkin penasaran dengan apa yang kami lakukan berdua," kata Narji, yang juga membuat podcast bareng Sandhy.

Lewat Double Dobol, Narji dan Sandhy Sondoro berharap bisa menghibur dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Apalagi, banyak orang yang terpuruk akibat pandemi. Mereka kini sedang menyiapkan proyek-proyek lain. "Mungkin kami akan menjadi host pada sebuah acara televisi atau bikin sinetron," ucap Narji. "Tunggu saja kejutan dari Double Dobol."

Sandhy Sondoro ditemui saat merilis single terbarunya bertajuk The Sun in My Heart di M Bloc Space, Jakarta 12 Februari 2020. The Sun in My Heart merupakan ciptaan Sandhy Sondoro atas rasa cinta seorang ayah kepada anaknya atau bisa juga cinta kepada yang lain. Tempo/Nurdiansah

Sandhy Sondoro dan Narji juga tidak keberatan dianggap mirip satu sama lain. Sandhy menganggap Narji sebagai seorang komedian jenius. Sementara Narji merasa bangga disebut mirip Sandhy, seniman yang dinilainya berprestasi. "Semoga kemiripan ini membawa rezeki dan kebahagiaan buat kami," kata Narji.

