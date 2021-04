Pakai APD Demi Atta Halilintar, Aurel Hermansyah Disebut Istri Idaman

TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah memberikan perhatian kepada suaminya, Atta Halilintar yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat positif Covid-19. Aurel sampai rela menggunakan APD demi bisa bertemu dan dekat dengan Atta.

"Karena aku mau ke atas nganterin abang makanan, juga nyiapin dan minumin dia obat jadi sekarang kita mau pakai APD. Oh My God kebayang panasnya pakai ini," kata Aurel di kanal YouTube Atta Halilintar pada Ahad, 25 April 2021.

Begitu melihat Aurel lengkap menggunakan APD dan masuk ke kamarnya, Atta terlihat senang. Ia juga mengingatkan Aurel untuk tetap menjaga jarak meski sudah menggunakan APD. Selain itu, penampilan Aurel mengenakan APD menjadi hiburan tersendiri bagi keduanya. "Sayang jangan dekat-dekat. Kamu lucu tahu begitu kayak teletubbies," kata Atta.

Anak pertama dari 11 bersaudara itu merasa Aurel sebagai istri siaga. "Akhirnya aku hari ini ngerasain dirawat benar-benar sama perawat ini (Aurel), suster kita yang baru, suster Nur Hermansyah Atta," kata Atta.

Atta Halilintar meminta istrinya, Aurel Hermansyah, untuk tes kehamilan di test pack. Foto: Tangkapan Layar YouTube Atta Halilintar

Aurel juga memasak sendiri makanan favorit Atta dan mengantarkan langsung ke depan kamar. Banyak netizen yang memuji perhatian Aurel kepada Atta yang tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka bahkan menyebut Aurel sebagai istri idaman.

"Aurel istri luar biasa, dia ga peduli dengan dirinya ga takut kena covid masyaallah demi imamnya dia rela pakai APD, salut buatmu Mpok Nur," tulis Rashika Rashika Abdula. "Masya Allah, Aurel istri idaman Atta, ngurus suami dengan sangat baik, bistri sholehah, get well soon ya Atta, Thariq juga ya aamiin," tulis Fiah Dani. "Masyaallah, betapa bahagianya Atta memiliki istri seperti Aurel, selalu siap siaga menjadi istri dan selalu membawa aura bahagia get well soon ya bang biar bisa bersama," tulis Adzkia Kesya.

Atta Halilintar dinyatakan positif Covid-19 untuk kedua kalinya. Ia mengetahui itu saat melakukan swab test sebagai syarat sebelum naik pesawat untuk urusan pekerjaan di Solo pada Kamis, 22 April 2021. Awalnya Atta menduga kalau Aurel yang terpapar Covid-19 karena kesehatannya yang menurut sejak beberapa hari lalu.

Pada unggahan vlog terbarunya, yang diunggah setengah jam lalu, Atta Halilintar mengatakan dia sudah dinyatakan negatif Covid-19. Ia sempat mengejutkan Aurel Hermansyah yang terkejut melihat suaminya turun dari lantai dua dan membuatnya kabur dan masuk ke kamar. Setelah membaca surat yang menjelaskan dia negatif, Aurel langsung memeluk suaminya.

MARVELA

