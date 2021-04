Choi Siwon Ulang Tahun ke-35, Anak Bangsawan Korea Terjun Ke Dunia Hiburan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tak kenal Choi Siwon? aktor asal Korea Selatan yang kini mondar-mandir di televisi nasional mengiklankan produk mi instan. Dan, jauh sebelum itu, Siwon sudah mencuri perhatian penggemar sejak debut pertamanya sebagai personel Super Junior 2005 lalu, dan berkat aktingnya di banyak serial drakor (drama Korea) dan film.

Choi Si Won atau akrab disapa Siwon kelahiran 7 April 1986, namun ibunya mendaftarakan kelahirannya baru di 10 Februari 1987. Siwon putra dari pasangan Choi Kiho dan Byun Jae-jeong, yang dibesarkan dalam ketaatan terhadap agama Kristen Protestan. Siwon juga kakak dari Choi Jiwon. Ayah Siwon, Kiho merupakan keturunan dari Raja Cheoljong ke-25, sedang ibunya Jae-jeong berasal dari keturunan Raja ke-15 Dinasti Joseon, inilah yang membuat Siwon memiliki garis keturunan bangsawan.

Tak hanya sebagai bangsawan, Ayah Siwon juga Presiden di Korea Slim Fashion, dan pada 2011 turut menyandang CEO Boryung Medicine (perusahaan farmasi), sedang ibunya diketahui memiliki perusahaan sendiri. Selain itu, keluarga Siwon merupakan pemilik Hyundai Departement (salah satu supermarket terbesar di Korea Selatan) yang sudah membuka banyak cabang di Jepang. Silsilah keluarga inilah yang membuat Siwon dinobatkan sebagai personel Super Junior paling kaya.

Saat ini Siwon memiliki profesi sebagai aktor, penyanyi, model, misionaris, dan perwakilan khusus UNICEF. Namun sebelum menyandang berbagai profesi menabjubkan ini, Siwon memulainya dengan menjadi trainee di SM Entertaiment. Hal ini bermula ketika di usia 16 tahun Siwon ditemukan agen pencari bakat SM Entertaiment, dan disarankan mengikuti audisi Starlight Casting System.

Siwon pun mengikuti audisi tanpa persetujuan orang tua, setelah dinyatakan lulus audisi barulah ia memberitahu orang tuanya. Sempat tak setuju, ibu Siwon akhirnya menandatangani surat kontrak Siwon dengan SM Entertaiment dengan syarat Siwon tetap melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Dan, Siwon menuruti kemauan ibunya, selepas dari Sekolah Menengah Hyun Dae, ia melanjutkan ke Universitas Inha Jurusan Pendidikan Jasmani. Dikabarkan saat menjadi trainee SM orang tua Siwon tidak memberikan dukungan finansial, tujuannya agar Siwon bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.

Lalu di 2003, saat masih mengikuti masa pelatihan, untuk pertama kalinya Siwon tampil di muka publik. Siwon tampil sebagai penyanyi solo dalam vidio music The Grace’s Dana, disusul 2004 ia tampil di drama “Precious Family” dan 2005 berperan sebagai Kang Bong-Man muda di serial drama KBS Eighteen berjudul “Twenty-Nine.”

Barulah pada 2005 Siwon resmi didebutkan sebagai salah satu personel Super Junior yang beranggotakan 12 orang. Pada 2006 Siwon kembali terjun ke dunia seni peran, ia memainkan peran pendukung sebagai Park Sang-woo dalam serial drama “Spring Waltz.” Lalu diikuti berbagai serial drama lainnya, antara lain Precious Family (KBS2, 2004), 18 vs 29 (KBS, 2005) as young Kang Bong Man, Drama City The Boy in the Charnel House (KBS, 2005), Spring Waltz (KBS, 2006) sebagai Park Sang Wook, Legend of Hyang Dan (MBC, 2007) sebagai Lee Mong Ryong, Masked Prosecutor (KBS2, 2015) cameo the thief ep. 1, She Was Pretty (MBC, 2015) sebagai Kim Shin Hyuk, Dramaworld(Viki, 2016), Revolutionary Love (tvN, 2017) sebagai Byun Hyuk.

Tak hanya bermain dalam sederet drakor, Siwon juga memiliki sederet peran dalam banyak film, seperti Charmel Boy (2005), A Battle of Wits (2006), Attack on the Pin-Up Boys (2007) , Super Show 3 3D (2011), SMTOWN Live in Tokyo Special Edition (2012), I AM (2012), Super Show 4 3D (2013), Dragon Blade (2015), Helios (2015), The Fore (2015).

Choi Siwon dan sederet drama dan film yang pernah ia perankan mampu menarik perhatian publik. Dan, anak bangsawan ini mampu menjaga eksistensinya sampai hari ini di dunia hiburan Korea Selatan.

DELFI ANA HARAHAP