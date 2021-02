Terdengar Lebih Segar, Vidi Aldiano Remix Lagu Gadis Genit di Aplikasi Resso

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi streaming musik sosial Resso melanjutkan kampanye 'Ekspresikan Dirimu Melalui Musik' dengan merilis remix spesial 'Gadis Genit' sebuah hit di 2011 dari Vidi Aldiano. Kampanye ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi musisi agar dapat menampilkan ekspresi kreatif mereka dalam bermusik. Inisiatif Resso berupa proyek kolaborasi remix lagu juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung kolaborasi kreatif antar musisi, serta memberikan berbagai pilihan lagu baru yang relevan bagi pengguna Resso.

Dengan semakin banyaknya orang beralih ke platform streaming musik untuk hiburan, Resso memahami perlunya memperbarui dan memperluas koleksi musiknya untuk menarik pendengar. Salah satu sumber materi baru adalah dengan memproduksi remix lagu-lagu dari genre yang berbeda secara kreatif.

Faktanya, Nielsen Music / MRC Data Study 2020 mengungkapkan bahwa 43% responden bersedia bereksperimen dengan mendengarkan gaya musik baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya.

Head of Content & Music, Resso Indonesia, Christo Putra mengatakan perusahaannya meyakini remix lagu adalah cara yang menyenangkan dan kreatif bagi musisi profesional dan independen dalam menafsirkan karya musisi lain yang menguntungkan keduanya. "Remix memancing kreativitas musisi dalam menafsirkan lagu musisi lain, dan mengekspresikannya dengan cara baru yang dapat menarik audiens baru. Peremajaan musik semacam ini sejalan dengan tujuan kampanye 'Ekspresikan Dirimu Melalui Musik' kami, yang mendorong musik digunakan untuk menginspirasi, berkreasi , dan untuk menyampaikan perasaan dan pesan," kata Christo.

Resso memilih lagu yang dipopulerkan pada tahun 2011 oleh penyanyi Vidi Aldiano, 'Gadis Genit', sebagai salah satu lagu Vidi yang banyak didengar dan populer di Resso, untuk di-remix dalam aransemen yang sama sekali berbeda oleh duo musik elektronik, Soundwave. Di satu sisi, Vidi terkenal dengan lagu-lagunya yang ditulis bekerja sama dengan artis lain seperti A Nayaka, Prilly Latuconsina, dan penyanyi RnB internasional, PJ Morton.

Di sisi lain, Soundwave dikenal untuk antusiasme dan konsistensinya dalam meremix berbagai jenis lagu dari genre yang berbeda. Soundwave, yang dibentuk oleh artis musik elektronik Jevin Julian dan Rini Wulandari, menandai kehadirannya di dunia musik ketika merilis lagu remix "Salah," yang aslinya direkam oleh band Potret pada tahun 2016.

Vidi Aldiano Remix Lagu Gadis Genit di Aplikasi Resso/Resso

Bagi Vidi Aldiano, ada beberapa tantangan yang sering dialaminya sebagai penyanyi. Tidak hanya untuk membuat atau meluncurkan lagu baru, tetapi ia pun harus juga berpikir out of the box untuk terlibat dengan para penggemar baru dengan cara yang relevan untuk mereka. "Saya sangat senang dan bangga mempersembahkan versi remix 'Gadis Genit' oleh Soundwave kepada para penggemar. Sangat menyegarkan mendengar lagu ini di-remix dengan sentuhan, rasa, dan alur yang baru. Lagu ini sekarang jauh lebih up-beat, lebih fresh dan kekinian," kata Vidi Aldiano, yang juga akan hadir untuk video duet challenge di sister app Resso, TikTok.

Meskipun remix lagu bukanlah hal baru, Resso melihatnya sebagai tren yang terus berkembang di tahun 2021 seiring dengan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak lagu dari berbagai genre musik kepada pengguna Resso. “Survei terbaru kami di kalangan pelaku industri musik juga menunjukkan bahwa mereka mengharapkan platform streaming musik dapat mengakomodasi kolaborasi antar musisi. Dan di sinilah Resso ingin berkontribusi lebih banyak untuk industri,” jelas Christo. "Di Resso, musisi dapat melakukan lebih dari sekadar berkolaborasi dengan artis lain; mereka juga dapat berinteraksi dengan penggemar untuk mendapatkan masukan, sumber ide, dan bahkan berkolaborasi dengan mereka."

Salah satu cara para penggemar dapat berinteraksi langsung dengan Vidi Aldiano adalah melalui video challenge TikTok "Gadis Genit". Di platform TikTok, penggemar dapat bernyanyi bersama dalam duet virtual dengan Vidi lalu mempostingnya dengan tagar #GenitOnResso di bagian caption. Bagi yang kemudian ingin mendengar versi lengkap remix lagu Gadis Genit, bisa melakukannya hanya dengan mengetuk tombol Resso di layar TikTok. Lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di Resso.