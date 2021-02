Film Soul dan Demon Slayer Laris di Korea Selatan

Poster film Soul yang tayang eksklusif di Disney Plus Hotstar pada Jumat, 25 Desember 2020. (Dok. Disney and Pixar)

TEMPO.CO, Jakarta - Tangga box office Korea Selatan kali ini dikuasai oleh dua film animasi populer, yaitu Soul dari Pixar dan film terlaris Jepang Demon Slayer the Movie: Mugen Train. Keduanya berada di peringkat teratas box office di Korea Selatan selama akhir pekan hingga 31 Januari.

Dikutip dari Variety, Senin 1 Februari 2021, bersama-sama mereka meningkatkan pendapatan teater nasional sebesar 30 persen dibandingkan dengan sebelumnya yang cukup lesu. Film Soul bertahan sangat kuat di akhir pekan kedua perilisannya, mencetak AS 2,32 juta dolar, turun hanya 9 persen dari minggu perdananya.

Namun, pangsa pasar film itu merosot dari 84 persen menjadi 59 persen, karena diikuti oleh pesaing rilis baru yang layak. Film Demon Slayer, yang telah menjadi film terlaris sepanjang masa di Jepang, dan telah mencetak rekor baik di pasar Asia lainnya termasuk Taiwan. Film itu memulai rilis resminya di Korea dengan 881 ribu dolar AS, dan total pendapatan AS 1,63 juta dolar.

Film Anime Demon Slayer: Mugen Train/ANTARA

Tempat ketiga ditempati oleh film aksi langsung buatan Korea "Three Sisters". Disutradarai oleh Lee Seung-won, drama ini menceritakan kehidupan tiga saudara perempuan dewasa di saat krisis bagi keluarga mereka.

Film tersebut dibuka di 569 layar dan meraup 208 ribu dolar AS selama akhir pekan, untuk tangkapan kumulatif AS 317 ribu dolar hingga saat ini.

Rilis baru lainnya menempati posisi yang lebih rendah. Animasi Jepang Detective Conan: The Scarlet School Trip Japan memperoleh AS 181 ribu dolar AS (dengan kumulatif AS 282 dolar), sementara drama indie AS "Booksmart" mengikuti di tempat kelima dengan penghasilan AS 36 ribu dolar, diperoleh dari 163 tempat.

Otoritas Korea melaporkan bahwa jumlah kasus virus corona baru semakin berkurang. Tetapi mereka mengumumkan pada akhir pekan, bahwa perjalanan saat ini dan pembatasan sosial akan tetap berlaku selama dua minggu lagi, menjelang periode Tahun Baru Imlek ketika banyak orang biasanya diharapkan melakukan perjalanan untuk mengunjungi teman dan keluarga.

Ibu kota Korea Selatan Seoul yang merupakan pusat populasi terbesar di negara itu, saat ini berada pada tingkat siaga 2,5 COVID-19 pada skala satu hingga empat.

Anda sudah menonton film Soul dan Demon Slayer?