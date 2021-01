Boy William Sembuh Covid, Duet dengan Daniel Mananta yang Tak Jadi Pamit

TEMPO.CO, Jakarta - Boy William sudah kembali dari Covid-19 kembali menjadi host Indonesian Idol Special Season, Senin,18 Januari 2021. Yang mengejutkan, ia menjadi host berduet dengan Daniel Mananta.

"Indonesian Idol special season...." teriak Boy dan Daniel yang kompak naik ke atas panggung. Kelima juri yang terdiri dari Maia Estianty, Anang Hermansyah, Judika, Rossa, dan Kaka yang menggantikan Ari Lasso langsung berdiri memberikan standing ovation masuknya dua host Indonesian Idol itu.

Di atas panggung, Boy mengaku merasa tersanjung bisa berduet dengan Daniel Mananta yang telah menjadi wajah Indonesian Idol selama 12 tahun. "Bangga gua bersanding dengan legend, please Niel, sampai akhir ya kita berduet," katanya kepada Daniel, yang menggantikan posisinya selama dirawat.

Daniel yang tertawa malu lantaran merasa sudah pamit kemudian mengatakan, "Saya Daniel Mananta sebagai guest host..." balasnya. Boy dengan cepat menimpali. "Really? You are the real host, enggak Niel, ini panggung milik kamu, kita bersama sampai ujung," katanya.

Boy William/Instagram

Boy selanjutnya bertanya kepada lima juri, apakah setuju jika Daniel menjadi pembawa acara Indonesian Idol hingga babak final. Para juri menyatakan setuju. "Jadi judulnya, Daniel Mananta tak jadi pamit," kata Judika berseloroh.

Pelaksanaan Indonesian Idol musim khusus ini digelar dengan cara yang spesial. Setelah mendapatkan kritikan dan masukan dari berbagai tenaga kesehatan yang menyorot para artis di acara televisi hanya mengenakan face shield, kelima juri dan dua host mengenakan masker kain yang menutup hidung dan bibir rapat.

Peserta yang bernyanyi pun dijadwal. "Mohon maaf dari 13 peserta, malam ini yang tampil tujuh ya," ujar Boy menjelaskan. Mereka naik ke panggung mengenakan masker dan dilepas saat menyanyi.

Kebijakan ketat itu juga disebabkan banyak juri dan peserta yang bertumbangan karena terinfeksi Covid-19. Sebelum babak show case, tiga peserta rocker tertular Covid sehinga memaksa mereka mundur. Menyusul kemudian, Boy William sampai harus menjalani perawatan dan Maia Estianty yang secara terbuka mengakui terinfeksi Covid meski hanya sehari.