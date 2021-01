10 Film Hits di Netflix pada 2020, Sudah Nonton?

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2020 tidak terasa akan berakhir dalam beberapa jam saja. Meski tak bisa liburan ke luar kota, banyak hal yang bisa dilakukan untuk merayakan tahun baru di situasi pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menonton film melalui media streaming film digital seperti Netflix. Platform streaming online asal Amerika Serikat ini tengah sudah menjadi alternatif untuk menonton film.

Netflix menyajikan film terbaru secara berkala dengan berbagai genre yang bisa Anda pilih. Dari banyaknya film yang tersedia di Netflix, ada 10 film terbaik Netflix yang bisa menjadi referensi tontontan Anda dan keluarga di malam tahun baru nanti.

Ini daftar 10 film produksi Netflix terbaik di 2020 yang bisa Anda tonton.

1. The Trial of Chicago 7

Diawali dengan film 'The Trial of Chicago 7' yang disutradarai Aaron Sorkin. Film ini menceritakan tentang 7 orang yang diadili karena berbagai tuduhan seputar pemberontakan pada Konvensi Nasional Demokrat 1968 di Chicago, Illinois.

Aktor sekaligus komedian Sacha Baron Cohen menjadi yang paling bersinar sebagai yang paling antagonis di antara aktor lainnya. Pasalnya, ia berhasil menampilkan adegan dengan baik dan dialog yang keluar dari mulutnya sangat terasa sampai ke hati.

2. The Old Guard

'The Old Guard' garapan Gina Prince-Bythewood ini adalah sebuah film fantasi-laga pahlawan super Amerika Serikat. Film ini diadaptasi dari komik yang ditulis oleh Greg Rucka dengan judul yang sama.

'The Old Guard' menceritakan tentang Andy (Charlize Theron) dan tim yang dipimpinnya bukanlah prajurit bayaran biasa yang mempunyai kekuatan misterius yang membuat mereka menjadi abadi. Selama berabad-abad, mereka hidup dengan bertarung untuk melindungi dunia dari kejahatan. Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo dan Chiwetel Ejiofor.

3. Mank

Film Netflix berikutnya adalah 'Mank' yang merupakan film drama biografi Amerika berdasarkan naskah yang ditulis oleh mendiang ayahnya, Jack Fincher. Setelah sukses dengan 'Gone Girl' di tahun 2017 silam, kini David Fincher melanjutkan naskah yang ditulis oleh mendiang ayahnya.

Film ini akan membawa Anda kembali ke Hollywood Lama sekitar era 1930-an, yang mengisahkan perjalanan penulis naskah film Citizen Kane yang dirilis pada tahun 1941, Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman).

4. I'm Thinking of Ending Things

Film ini menghadirkan genre drama dan thriller yang disutradarai Charlie Kaufman dan diadaptasi dari buku karya Reid.

Film ini dibintangi oleh Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette, dan David Thewlis. 'I'm Thinking of Ending Things' menceritakan seorang wanita muda bernama Lucy bepergian dengan pacar barunya yang bernama Jake. Meski baru berpacaran selama kurang lebih enam minggu, ia pergi ke rumah orangtua Jake di desa terpencil.

Ia merasa ragu dengan hubungannya dan di tengah perjalanan dengan badai salju, mereka membicarakan banyak hal. Setelah tiba, ia mendapatkan sambutan yang ramah dari orangtua Jake, namun banyak hal aneh terjadi.

5. The Social Dilemma

Berikutnya adalah 'The Social Dilemma'. Film ini juga termasuk salah satu film Netflix terbaik. Untuk Anda yang merasa kecanduan dalam menggunkan media sosial, film ini cocok untuk Anda tonton di malam tahun baru.

Tidak dapat diragukan lagi film dokumenter yang satu ini. Anda menambah wawasan yang membuka mata tentang kekuatan media sosial yang melemahkan jiwa, singkatnya untuk melakukan detoksifikasi digital.

Film 'The Social Dilemma' akan mengungkap sisi lain dari media sosial. Dalam film ini, dampak negatif media sosial ternyata sudah dirancang oleh para desainer untuk mempengaruhi mental pengguna. Menarik, bukan?

6. Euvorision Song Contest: The Story of Fire Saga

Film ini menceritakan tentang dua sahabat yaitu Lars Erickssong dan Sigrit Ericksdottir. Sejak kecil keduanya bermimpi menjadi pemenang di kontes adu bakat Eurovision. Mereka tergabung dalam sebuah duo yang diberi nama The Fire Saga.

Mereka diberi kesempatan untuk mewakili negara mereka, Islandia, di kompetisi lagu terbesar di dunia. Mereka harus berjuang menghadapi persaingan maupun perselisihan untuk membuktikan bahwa setiap mimpi yang dimiliki adalah mimpi yang layak diperjuangkan. Film 'Euvorision Song Contest: The Story of Fire Saga' dibintangi oleh Will Ferrell, Rachel McAdams, dan Dan Stevens.

7. Crip Camp: A Disability Revolution

Film ini adalah film dokumenter Amerika yang disutradarai, ditulis, dan diproduksi bersama oleh Nicole Newnham dan James LeBrecht. Sementara, Barack dan Michelle Obama bertindak sebagai produser eksekutif. 'Crip Camp: A Disability Revolution' banyak menerima pujian dari para kritikus.

Film ini dimulai pada tahun 1971 di Camp Jened, kamp musim panas di New York yang digambarkan sebagai 'kamp longgar dan berjiwa bebas yang dirancang untuk remaja penyandang disabilitas'. Film ini berfokus pada para pekemah yang mengubah diri mereka menjadi aktivis gerakan hak-hak disabilitas dan mengikuti perjuangan mereka untuk undang-undang aksesibilitas.

8. Enola Holmes

Bagi Anda yang menyukai film dengan sentuhan detektif, 'Enola Holmes' bisa jadi pilihannya. Film ini diadaptasi dari serial novel karya Nancy Springer dengan judul yang sama.

'Enola Holmes' bercerita tentang adik dari Sherlock Holmes yakni Enola Holmes. Film ini berawal dari Enola Holmes yang baru berulang tahun ke-16 tengah mencari ibunya yang menghilang secara misterius.

Enola Holmes harus dihadapkan pada konflik keluarga karena ia ingin dijadikan gadis beradab oleh kakak sulungnya, Sherlock (Henry Cavill) dan Mycroft (Sam Claffin). Kedua kakaknya bertekad mengirimkan Enola ke sebuah sekolah yang mendidik para perempuan muda. Pada akhirnya, Enola menolak dan melarikan diri mencari ibunya di London.

9. The Half of It

Selanjutnya adalah 'The Half of It' yang bernuansa komedi romantis. Film ini disutradarai Alice Wu yang menyajikan cerita tentang perjalanan cinta, persahabatan, dan mimpi pada masa remaja.

'The Half of It' menceritakan tentang siswi keturunan Tionghoa bernama Ellie Chu. Ia pendiam dan tidak mempunyai teman, tetapi pintar dalam menulis essai sehingga ia menjual essai pada teman-temannya. Film 'The Half of It' dibintangi oleh Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, dan Collin Chou.

10. Da 5 Bloods

Film ini disutradarai Spike Lee dan dibintangi oleh Delroy Lindo, Clarke, Norm Lewis, dan Isiah Whitlock, Jr. 'Da 5 Bloods' menceritakan sekelompok empat veteran Perang Vietnam yang menua yang kembali ke negara untuk mencari sisa-sisa pemimpin pasukan mereka yang gugur. Bukan hanya itu, mereka juga mempunyai misi lain, yaitu mencari harta karun yang mereka kubur saat bertugas di sana.