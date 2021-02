Katie Holmes Kencani Mantan Michelle Williams

TEMPO.CO, New York - Setelah digosipkan berkencan dengan Jamie Foxx, Katie Holmes dikabarkan sudah menemukan pengganti Tom Cruise. Menurut majalah OK, Holmes berkencan dengan Jason Segel setelah keduanya bermain bersama dalam acara serial televisi How I Met Your Mother pada 2011. Namun kabar itu dibantah pihak Holmes.

"Kabar itu sama sekali tidak benar. Keduanya tidak pernah berbicara sejak Katie bermain di How I Met Your Mother," ujar juru bicara Holmes, Leslie Sloane, kepada US Weekly, 9 April 2014.

Segel sendiri sebelumnya menjalin hubungan dengan rekan main Holmes di acara serial televisi Dawson Creek, Michelle Williams. Segel dan Williams berpisah pada Februari 2013. Saat ini Segel sedang sibuk mempromosikan film barunya, Sex Tape, bersama Cameron Diaz.

Sedangkan Holmes saat ini sedang sibuk mempersiapkan acara serial terbarunya yang belum diketahui judulnya. Dalam serial yang menceritakan drama kelas menengah-atas itu, Holmes akan berperan sebagai wanita kalangan atas dan berpendidikan. Selain itu, film terbarunya, The Giver, akan dirilis pada 15 Agustus mendatang. Dalam film itu Holmes akan bermain bersama Meryl Streep, Jeff Bridges, dan Taylor Swift.

USWEEKLY | DEWI RETNO

