Profil Rantastia Nur Alangan, CEO UIPM yang Beri Raffi Ahmad Gelar Doktor Honoris Causa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Rantastia Nur Alangan menjadi sorotan usai Raffi Ahmad mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand. Rantastia diketahui menjabat sebagai CEO UIPM perwakilan United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).

Belakangan, UIPM menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Netizen menemukan kejanggalan pada status akreditasi dan legalitas UIPM sebagai perguruan tinggi. Menanggapi hal itu, UIPM memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram mereka pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Dalam pernyataannya, UIPM menegaskan bahwa gelar honoris causa yang diberikan kepada Raffi Ahmad sudah sah sesuai peraturan. Mereka juga mengancam orang-orang yang dianggap menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik.

“Pihak yang merugikan dan merusak nama baik akan dilakukan proses hukum sebagai dimaksud dalam, pasal 310 KUHP, pasal 263 KUHP, pasal 27 ayat (3) j.o pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Hormat kami, Tim Hukum UIPM Indonesia,” tulis UIPM.

Lantas, siapa sebenarnya Rantastia Nur Alangan, CEO UIPM yang kampusnya memberikan gelar doktor honoris causa kepada Raffi Ahmad? Berikut rangkuman informasinya.

Raffi Ahmad saat menerima gelar doctor honoris causa dari Thailand. Foto: Instagram.



Profil Rantastia Nur Alangan

Rantastia Nur Alangan mengaku sebagai anggota Soldiers of Peace International Association (SPIA) yang bermarkas di Prancis. Pria kelahiran 22 Februari 1965 itu mengklaim bertugas untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah Indonesia untuk urusan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Melansir dari laman LinkedIn pribadinya, Rantastia Nur mengaku sebagai anggota Dewan Direksi dari organisasi International Society for Military Law and The Law of War (ISMLLW) di Belgia. Dia pernah memegang jabatan sebagai Direktur European Federation Police untuk Indonesia pada 2020 sampai 2021.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, dia juga mengklaim sebagai Panglima Tertinggi SPIA Indonesia sejak 2018 lalu. Di bidang pendidikan, Rantastia adalah peraih gelar Doktor Filsafat dari Universal Institute of Professional Management (UIPM).

Mengutip dari YouTube UIPM TV OFFICIAL, Rantastia adalah putra dari pasangan Nursijah dan Setyo Rahardjo. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya berasal dari keturunan ningrat, dengan ibunya merupakan keturunan Kyai Santang. Menurut ibunya, ayahnya adalah keturunan Haji Wahid Hasyim.

Rantastia dikabarkan sebagai anggota militer internasional Soldier of Peace International Association (SPIA) dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia menyatakan pernah menempuh pendidikan di Budi Utomo dalam bidang komputer dan juga mengikuti pendidikan Diplomat Militer di China. Di tempat itu, ia dianugerahi Bintang 3 oleh SPIA.

Rantastia juga mengaku telah mendapat berbagai Medali Tanda Kehormatan. Mulai dari medali Odre Lafayette dari Perancis, medali Royal Society St George Britaniant Queen Elizabeth II dari Inggris, dan penghargaan The Holy Father Francis dari Vatikan.

Dari Belgia, Rantastia mengklaim mendapat penghargaan bernama Medali Fédération Royale Des Militaires À L’etranger (FRME). Dia juga mendapat medali Darjah Kebangsaan Malaysia Army dan medali Royal Borneo Nation Army dari Malaysia, dan Medali US Presidential – Lifestyle, Donald Trump dari Amerika Serikat. Namun hingga saat ini, belum ada banyak informasi pribadi terkait Rantastia Nur Alangan, selain akun LinkedIn pribadinya.

LINKEDIN | YOUTUBE | ADINDA JASMINE PRASETYO berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Kampus Pemberi Gelar Doktor Raffi Ahmad Ancam Laporkan Netizen, Foto Gita Savitri Dicatut