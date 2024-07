Seluruh Episode The Boys 4 Rampung, Bukan Season Terakhir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Boys Season 4 telah tayang di Prime Video, pada Kamis, 13 Juni 2024. Musim keempat dari serial televisi superhero satir Amerika The Boys ini telah sampai di episode akhir, pada 18 Juli 2024.

Di ujung episode The Boys 4 disertai dengan peringatan setelah penembakan terhadap Donald Trump. Saat episode tersebut dirilis, Amazon Prime Video merilis pernyataan yang menjelaskan kesamaan antara alur cerita dan peristiwa di Pennsylvania hanya kebetulan. “Final musim The Boys berisi adegan kekerasan politik fiksi, yang mungkin mengganggu sebagian pemirsa,” keterangan Amazon, dikutip dari Deadline, laporan pada 18 Juli 2024.

“The Boys adalah serial fiktif yang difilmkan pada 2023. Setiap adegan atau alur cerita yang mirip dengan peristiwa dunia nyata ini adalah kebetulan dan tidak disengaja. Amazon, Sony Pictures Television, dan produser The Boys menolak, dengan tegas, segala jenis kekerasan di dunia nyata.”

Tentang Serial The Boys

1. Penayangan

The Boys 4 akan terdiri atas delapan episode. Alur cerita The Boys diadaptasi dari komik terlaris The New York Times karya Garth Ennis dan Darick Robertson, yang juga berperan sebagai produser eksekutif, dan dikembangkan oleh Erick Kripke.

2. Pemeran

Serial ini dibintangi oleh Karl Urban, Jcak Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, dan Cameron Crovetti. The Boys Season 4 juga ada Susan Heyward, Valorie Curry, dan Jeffrey Dean Morgan ke dalam deretan pemeran serial ini.

3. Alur Cerita

Drama yang penuh kekejaman ini menceritakan Victoria Neuman (Claudia Doumit) yang berada di bawah pengaruh kuat Homelander (Antony Starr) yang sedang mengumpulkan kekuasaannya. Butcher (Karl Urban), yang hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, telah kehilangan putra Becca dan pekerjaannya sebagai pemimpin The Boys.

4. Satir

The Boys merupakan drama pemenang Emmy yang tayang perdana pada 2019. The Boys adalah proyek kerja sama dari Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios dengan Kripke Enterprises, Original Film, dan Point Grey Pictures.

Serial The Boys menyuguhkan kisah satir pahlawan-pahlawan super dalam film dan acara televisi dengan aksi dari humor gelap. Diadaptasi dari komik berjudul sama karya Garth Ennis dan Darick Robertson, yang bercerita tentang upaya kelompok The Boys mengalahkan kelompok penjahat super pimpinan Homelander.

5. Bukan Musim Terakhir

Dikutip dari Games Radar,The Boys akan diakhiri dengan musim 5, diumumkan pada Juni 2024 menjelang peluncuran musim ke-4. Sampai sekarang belum ada jadwal perilisan The Boys 5.

