Sepak Terjang Roh Jeong Eui Memulai Kariernya sebagai Aktris Cilik Hingga Berhasil Jadi Pemeran Utama 'Hierarchy'

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea 'Hierarchy' kini menjadi buah bibir di sosial media terkait penggambaran dunia orang kaya yang tumpang tindih dengan si miskin. Peran aktris veteran Roh Jeong-Eui pun disorot atas kesuksesannya tampil perdana sebagai pemeran utama dalam drama anak sekolahan tersebut. Dikutip dari koreanfilm.or.kr, aktris kelahiran 2001 ini memulai debutnya saat masih berusia 10 tahun memerankan karakter anak-anak 'Bachelor's Vegetable Store'. Pada tahun yang sama, Jeong-Eui juga langsung mendapat tawaran dalam film 'I Am Father' yang bergenre thriller.

Namanya makin melejit usai pada tahun 2020 Roh Jeong Eui mendapat tawaran untuk bermain dalam drakor time traveller '18 Again' bersama aktor Lee Do Hyun. Meskipun demikian, dilansir dari en.kepoper.com, perempuan kelahiran Gyeonggido, Korea Selatan tersebut tidak melupakan pendidikannya.

Jeong Eui diketahui menempuh pendidikan perguruan tingginya di Hanyang University jurusan Teater dan Film. Jeong Eui di bawah naungan agensi Namoo Actors yang juga menaungi selebriti populer seperti Ji Sung, Kang Ki Young, Cha Seo-Won, hingga Lee Joon Gi.

Aktris yang memiliki tipe kepribadian ISFJ ini juga pernah didapuk sebagai MC pada acara musik populer Korea Selatan, Inkigayo pada tahun 2019. Dikutip dari Asian Wiki, nama Roh Jeong-Eui kembali menanjak saat ia bintangi serial drama Korea SBS 'Our Beloved Summer' pada tahun 2021 sebagai NJ seorang idol yang menyimpan perasaan pada pemeran utama pria. Berkat aktingnya yang luar biasa dalam drama tersebut, Jeong-Eui pun berhasil mengantongi penghargaan dari SBS Drama Awards 2021 kategori Best New Actress.

Setelah bekerja keras selama 13 tahun lebih, akhirnya Jeong-Eui berhasil mendapatkan peran utamanya pada drama 'Hierarchy' yang merupakan serial original Netflix. Dirinya mengaku sangat bekerja keras untuk keberhasilan drama sekolahan tersebut. Dilansir dari mydramalist, proyek drama selanjutnya Roh Jeong-Eui dikabarkan menjadi pemeran utama dalam drama 'Pig Pen', 'The Witch', dan 'Bunny and Her Boys'.

