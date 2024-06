Profil Kim Jae Won, Bintang Drama Hierarchy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jae Won kembali menghiasi layar kaca dengan drama terbarunya berjudul Hierarchy. Drama Korea bergenre thriller romantis untuk remaja ini telah resmi dirilis di platform Netflix pada 7 Juni 2024.

Disutradarai oleh Bae Hyeon Jin, plot drakor ini akan mengikuti serangkaian peristiwa menarik yang terungkap di Sekolah Menengah Jooshin elitis, yang mengubah kehidupan siswa elitis menjadi kekacauan kacau.

Berperan dalam drama tersebut, berikut adalah profil Kim Jae Won beserta karya sinema yang pernah dibintanginya.

Profil Kim Jae Won

Kim Jae Won adalah seorang aktor dan model asal Korea Selatan yang lahir pada 9 Februari 2001. Dia dikelola oleh Mystic Entertainment dan mulai dikenal luas setelah melakukan debut aktingnya dalam serial Filipina berbahasa Inggris, Love From Home pada 2021. Dalam serial tersebut, ia berperan sebagai Jay dan turut menyanyikan salah satu lagu soundtrack berjudul Sa 'yo Lang.

Setelah debut suksesnya dalam Love From Home, Kim Jae Won mendapatkan peran utama dalam web drama Korea Romanced (2021) sebagai Jung Ma Ro. Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi drama Our Blues (2022), di mana ia berperan sebagai Choi Han Soo versi muda.

Peran Lainnya

Dilansir dari MyDramaList, Kim Jae Won terus menambah daftar karyanya dengan berbagai peran dalam drama seperti Fall for You (2022), Dream Maker (2022), dan To My Star Season 2: Our Untold Stories (2022). Selain drama, Kim Jae Won juga mencoba peruntungannya di dunia film dengan membintangi My Life's Timeline (2022) dan Dream Maker (2022).

Proyek terbaru Kim Jae Won adalah drama Hierarchy yang tayang di Netflix pada 7 Juni 2024. Drama ini merupakan serial thriller romantis yang berlatarkan SMA elit Jooshin. Kim Jae Won akan memerankan karakter utama bernama Kim Ri Ahn, seorang pewaris Grup Jooshin dan siswa peringkat teratas di sekolah tersebut.

Dilansir dari AsianWiki, drama ini mengisahkan tentang kehidupan siswa-siswa elit yang berubah menjadi kekacauan akibat kedatangan seorang siswa pindahan. Drama Korea ini juga dibintangi oleh Lee Chae Min, Roh Jeong Eui, Ji Hye Won, dan Lee Won Jung.

