Alur Cerita Drakor My Sweet Mobster yang Diadaptasi dari Webtoon

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan keenam tahun ini, terdapat sejumlah drama Korea atau drakor yang akan tayang pada Juni 2024. Dari banyaknya drama baru, salah satu drakor yang patut dinantikan kehadirannya adalah My Sweet Mobster.

Drama yang akan tayang pada 12 Juni 2024 ini dapat disaksikan secara legal di platform streaming Viki dan TVING. My Sweet Mobster diadaptasi dari webtoon populer berjudul “A Woman Who Plays” karya penulis Park Soo Jung alias Bangulmama.

Adapun pemeran utamanya diisi oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Uhm Tae Goo, Han Sun Hwa, dan Kwon Yool. Drama baru JTBC bergenre komedi romantis ini adalah karya dari sutradara Kim Young Hwan dan Kim Woo Hyeon.

Lantas, bagaimana alur cerita My Sweet Mobster yang diadaptasi dari webtoon populer itu? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Alur Cerita My Sweet Mobster

My Sweet Mobster mengikuti kisah hidup dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Diceritakan, Seo Ji Hwan adalah mantan gangster yang memutuskan untuk berhenti dari kehidupan kriminalnya dan memulai awal yang baru.

Setelah meninggalkan masa lalunya yang bermasalah, kini Seo Ji Hwan menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan sosial bernama Thirsty Deer. Dia juga membubarkan gengnya dan menawarkan pekerjaan bagi para mantan narapidana anggota gangster untuk memperbaiki hidupnya. Dia aktif merekrut dan membimbing para mantan narapidana itu guna memulai hidup baru.

Dalam perjalanannya mewujudkan hidup yang lebih baik, Seo Ji Hwan bertemu dengan Go Eun Ha. Dia adalah perempuan yang menjalankan saluran YouTube untuk anak kecil. Go Eun Ha juga merupakan teman masa kecil Seo Ji Hwan.

Pertemuan dua teman masa kecil itu terjadi ketika Go Eun Ha melakukan pekerjaan bersih-bersih saat bekerja paruh waktu. Dia secara tidak sengaja menyakiti Seo Ji Hwan. Eun Ha pun panik, namun saat itu Ji Hwan baik-baik saja dan merasa mengenal perempuan di depannya.

Sebagai Youtuber anak-anak, Eun Ha memancarkan kehangatan dan energi yang positif. Dia juga dikenal sebagai ‘Mini Unnie’ karena konten-kontennya.

Di samping itu, konten video YouTube Eun Ha mengambil inspirasi dari kenangan berharganya tentang Ji Hwan di masa kecil. Saat itu, Ji Hwan adalah satu-satunya teman bermain dan pelindung Eun Ha di sekitar rumahnya.

Eun Ha yang mampu melihat sisi Ji Hwan yang penuh kasih sayang pun mencoba membantu teman masa kecilnya itu untuk memulai kehidupan yang baru. Dia berusaha membantu Ji Hwan mendapatkan kembali kepolosan masa lalu mereka bersama, dan memberinya secercah harapan di tengah bayang-bayang kehidupan masa lalu.

Di sisi lain, Eun Ha memiliki penggemar setia saluran YouTube-nya yang merupakan jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Dia adalah Jang Hyun Woo. Mengetahui Eun Ha berteman dengan Ji Hwan, Hyun Woo mencurigai mantan gangster tersebut.

Dia memiliki keyakinan jika penjahat tidak akan pernah bisa berubah. Hal ini membuatnya terus mewaspadai Ji Hwan, meskipun secara hukum Ji Hwan telah menjadi CEO dan membantu mantan narapidana.

Detail Tentang My Sweet Mobster

Judul: My Sweet Mobster

Judul lain: Woman Who Plays With, Nolajooneun Yeoja, The Playing Woman, The Woman Who Plays, The Playful Lady

Genre: Komedi, Romantis

Tanggal tayang: 12 Juni 2024

Tempat tayang: JTBC, TVING, Viki

Jadwal tayang: Setiap Rabu dan Kamis

Jumlah episode: 16 episode

Durasi per episode: 1 jam 10 menit

Sutradara: Kim Young Hwan, Kim Woo Hyeon

Penulis skenario: Park Soo Jung (webtoon), Yool Pi (web novel), Na Kyeong

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun

Daftar Pemain My Sweet Mobster

Drama My Sweet Mobster dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama. Berikut daftar pemainnya:

Um Tae Goo sebagai Seo Ji Hwan Han Sun Hwa sebagai Go Eun Ha Kwon Yool sebagai Jang Hyeon Woo Kim Hyun Jin sebagai Joo Il Young Park Jae Chan sebagai Lee Dong Hee Yang Hyun Min sebagai Kwak Jae Soo Hwang Hyun Jung sebagai Seung Hee Lee Yoo Joon sebagai Jung Man Ho Moon Dong Hyuk sebagai Yang Hong Gi Moon Ji In sebagai Gu Mi Ho Song Seo Rin sebagai Kang Ye Na Jo Hyun Shik sebagai PD Lee Im Chul Soo sebagai Go Yang Hui Park Chul Min sebagai O Gye Jang

RADEN PUTRI

