5 Fakta The Whirlwind, Drama Korea tentang Presiden Korup

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi drama Korea yang akan meramaikan bulan Juni untuk tayang secara global ialah 'The Whirlwind'. Dikutip dari Asian Wiki, drama ini mengisahkan dunia politik Korea Selatan yang alami carut-marut akibat perselisihan politik elit negara. Karakter utama drama ini adalah Park Dong Ho seorang perdana menteri, ia mengetahui kasus korupsi yang dilakukan oleh presiden yang ternyata berasal dari keluarga konglomerat. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk menutupi segala tindakan buruknya. Akhirnya, untuk memutus korupsi tersebut Park Dong Ho membunuh sang presiden, konflik semakin rumit saat wakil perdana menteri Jung Soo Jin melawan Park Dong Ho.

Diproduksi langsung oleh Netflix, pada 31 Mei 2024 lalu platform tersebut secara resmi merilis trailer 'The Whirlwind' yang diprediksi akan penuh ketegangan. Drama ini memiliki total keseluruhan 12 episode dengan visualisasi poster Park Dong Ho dan Jung Soo Jin saling berhadapan mengintimidasi, sementara presiden tergeletak tak berdaya di depan mereka. Apa saja fakta-fakta menarik drakor tersebut?

1. Didominasi oleh Pemeran Senior dengan Segudang Penghargaan

Pemeran utama Park Dong Ho akan diperankan oleh Sol Kyung Gu, aktor chungmuro Korea Selatan yang tidak pernah gagal dalam menyukseskan film serta drama-drama yang ia bintangi. Dilansir dari themoviedb.org, aktor kelas A tersebut mulai naik daun saat bintangi film 'Public Enemy' dan 'Silmido'. Kim Hee-Ae telah membintangi 11 film dan 17 drama, namanya kembali melejit usai bintangi 'The World of the Merried'. Sementara cast lain seperti Kim Mi Sook, Lee Hae Young, Kim Hong Fa, Lim Se Mi, Jeon Bae Su, dan Cha Soon Bae menjadi aktor profesional yang siap menandingi akting pemeran utama.

2. Aktor Sol Kyung Gu Kembali Langganan Drama Thriller

Sudah bukan menjadi rahasia jika Sol Kyung Gu lebih memfokuskan karier seni perannya dalam genre yang mengusung konsep thriller. Pemeran film 'Oasis' ini mendominasi peran misteri mulai dari jadi ketua tim mata-mata kejahatan, politikus berambisi, pengacara, hingga teranyar akting sebagai mantan kepala pusat luar angkasa bersama aktor sekaligus idol populer Doh Kyung Soo dalam film layar lebar 'The Moon'.

3. Kembalinya Penulis Skenario Populer Park Kyung Su

Pencinta drakor patut menantikan drama ini karena menandai kembalinya sang penulis skenario berbakat yaitu Park Kyung Su melalui karyanya. Dikutip dari NME, Park Kyung Su sendiri merilis proyek terakhirnya 2017 lalu dengan tajuk 'Whisper'. Proyek drama Park Kyung Su selalu berhasil memikat para penonton dengan plot alur yang rapi dan luar biasa. Selain itu peraih penghargaan BaekSang Arts Awards dan APAN Star Awards kategori Best Scenario pada 2015 tersebut juga berhasil menyukseskan naskah lainnya bertajuk 'The Chaser' dan 'Punch'.

4. Pemeran Utama Sempat Ditawarkan kepada Aktor Han Seok Kyu

Dilansir dari Mydramalist, pada 31 Agustus 2022 lalu tim produksi sebelumnya telah mengontak Han Seok Kyu dan Kim Hee Ae untuk didaulat sebagai pemeran utama. Agensi Kim Hee-Ae sudah dalam tahap pertimbangan dan review naskah, sedangkan dari Han Seok Kyu tidak mendapat tanggapan apa pun. Sayangnya tak lama dari tawaran tersebut, Han Seok Kyu menyatakan penolakan karena proyeknya bersamaan dengan trilogi 'Dr. Romantic'.

5. Telah Merilis Trailer Berdurasi 1 Menit 8 Detik

Pada 31 Mei lalu, Netflix melalui platformnya telah merilis trailer drama 'The Whirlwind' dengan durasi singkat 1 menit lewat 8 detik. Dikutip dari kanal YouTube Netflix, trailer diawali dengan tumbangnya sang presiden korup dengan memegangi dadanya. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan mengejutkan Park Dong Ho yang mengakui perbuatannya telah membunuh sang presiden. Ia berujar telah melewati batas. Kemudian kemunculan Jeong Soo Jin menambah ketegangan setelah mengucapkan bahwa kekuasaan berada di atas kebenaran.

