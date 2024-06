Reuni Kembali, ABBA Terima Penghargaan Royal Order of Vasa dari Kerajaan Swedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik legendaris ABBA akhirnya reuni untuk menerima salah satu penghargaan tertinggi Swedia, Royal Order of Vasa. Raja Carl Gustaf XVI memberikan penghargaan ini kepada Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, dan Björn Ulvaeus pada Jumat, 31 Mei 2024 di Istana Kerajaan di Stockholm, sebagai pengakuan atas dampak budaya yang mereka ciptakan, usai membawa musik pop Swedia ke kancah internasional.

Ini merupakan momen langka karena grup yang terkenal pada era 1970-an ini jarang tampil bersama di depan publik. Pada kesempatan tersebut, Agnetha Fältskog dan Anni-Frid Lyngstad mengenakan baju dengan nuansa putih, sementara Benny Andersson dan Björn Ulvaeus tampil elegan dengan jas biru tua.

Penghargaan Royal Order of Vasa untuk ABBA dari Raja Swedia

Royal Order of Vasa dibentuk oleh Raja Gustav III pada 29 Mei 1772, diberikan kepada masyarakat Swedia yang berjasa di bidang pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Penghargaan ini kembali diberikan setelah jeda selama 50 tahun, dengan ABBA yang menjadi penerima terbaru sejak 1974.

Pemberian penghargaan ini juga bertepatan dengan perayaan 50 tahun kemenangan ABBA di Kontes Lagu Eurovision pada tahun 1974 dengan lagu "Waterloo." Kemenangan ini membawa ABBA ke puncak popularitas dengan sederet lagu hits seperti "Dancing Queen," "Mamma Mia," dan "Thank You For The Music."

Lagu-lagu mereka sejak dulu telah kondang mewarnai lantai disco dengan hits seperti "Dancing Queen", "Take A Chance On Me", dan "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Popularitas ABBA tidak hanya bertahan di era 70-an dan 80-an, tetapi juga mengalami kebangkitan melalui musikal Mamma Mia! dan adaptasi filmnya.

Film Soal ABBA

Film pertama dirilis pada 2008 dan sekuelnya pada 2018, membawa musik ABBA ke generasi baru. Selain itu, proyek Abba Voyage yang menampilkan versi digital grup ini berhasil menarik lebih dari satu juta penonton sejak diluncurkan di London, menunjukkan bahwa daya tarik ABBA tetap kuat. ABBA telah menjual lebih dari 400 juta album dan single serta meraih kesuksesan dengan pertunjukan digital "Abbatars" di London sebagai bagian dari Abba Voyage, yang telah menarik lebih dari 1 juta penonton sejak diluncurkan.

Selain sebagai grup musik, para anggota ABBA juga pernah terikat dalam hubungan pernikahan. Agnetha Fältskog menikah dengan Björn Ulvaeus, sedangkan Anni-Frid Lyngstad menikah dengan Benny Andersson. Namun, popularitas ABBA yang semakin meningkat turut mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, hingga akhirnya kedua pasangan tersebut bercerai.

ABBA pun memutuskan untuk bubar pada tahun 1982 dan reuni untuk pertama kalinya pada tahun 2016 dalam sebuah acara TV. Sejak itu, ABBA mulai aktif kembali merilis lagu dan tampil di hadapan publik.

