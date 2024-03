Profil Oki Rengga Winata Pemain Film Agak Laen yang Aktingnya Lucu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Agak Laen sukses menjadi film komedi terlaris sepanjang masa. Di hari ke-32 penayangan atau tepatnya per 4 Maret 2024, film yang diproduksi oleh Imajinari itu berhasil meraih lebih dari 8 juta penonton. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena film ini belum turun layar.

Film yang rilis pada 1 Februari 2024 dibintangi empat pemeran utama yakni Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga, dan Bene Dion. Film ini menceritakan kisah empat sahabat yang bekerja di di wahana rumah hantu pasar malam.

Kesuksesan film Agak Laen turut membuat para aktornya jadi sorotan. Salah satu pemeran yang menarik perhatian adalah Oki Rengga.

Apalagi sebelum debut menjadi bintang film, Oki berprofesi sebagai pemain bola. Lantas, seperti apa profil Oki Rengga? Simak informasinya berikut ini.

Profil Oki Rengga

Oki Rengga Winata lahir di Langkat, 26 Juni 1990. Ia dikenal sebagai komika dan aktor. Pada tanggal 16 Juli 2021, Oki menikah dengan Anggi Rantika. Kini mereka telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Arthur Laqika Farabi.

Oki mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola. Ia mengikuti pendidikan di Sekolah Sepak Bola (SSB) di kampung halamannya, Langkat. Pada mulanya, Oki bermain sebagai pemain belakang, tetapi karena masalah stamina, dia dipindahkan menjadi penjaga gawang atau kiper.

Melansir laman p2k.stekom, beberapa klub amatir yang pernah ia bela yaitu PPLP Sumut dan Poslab Labuhan Batu. Ia kemudian masuk ke klub professional PSDS Deli Serdang, di mana ia aktif bermain selama dua musim dari tahun 2009 hingga 2011.

Saat terjadi dualisme dalam sepak bola nasional, Oki memilih untuk bergabung dengan klub Medan Chiefs, yang turut berkompetisi dalam Liga Primer Indonesia.

Kendati demikian, ia hanya bermain selama beberapa bulan hingga akhirnya era dualisme berakhir. Setelah itu, Oki bermain untuk Pro Duta selama dua musim hingga tahun 2012.

Oki kemudian mendapat kesempatan bermain untuk klub kebanggaan kampung halamannya, yaitu PSMS Medan. Saat itu, posisi penjaga gawang diisi oleh kiper berpengalaman Markus Haris Maulana, yang juga merupakan penjaga gawang timnas Indonesia. Bahkan, Oki berhasil mengambil alih posisi sang senior dalam beberapa pertandingan penting untuk klub.

Pada periode 2015 dan 2016, di mana sepak bola Indonesia mengalami masa-masa sulit akibat sanksi dari FIFA, Oki seringkali berpindah-pindah klub. Pada akhirnya, ia kembali memperkuat tim Pro Duta pada tahun 2017, yang saat itu bermain di Liga 2.

Bergabung ke Komunitas Stand Up Comedy Indo

Oki memasuki dunia melawak tunggal setelah bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Medan pada 2015.

Saat komunitas tersebut membuka kompetisi, ia memutuskan untuk mengikutinya dan berhasil meraih juara pertama. Dari situlah, Oki mulai aktif berlatih bersama komunitas, menyempatkan waktu di antara jadwal kompetisinya dalam dunia sepak bola.

Sebagai komika, Oki kerap mengangkat tema komedi berdasarkan pengalaman pribadinya. Tak jarang ia mengangkat tema keresahan seorang pemain sepak bola di Indonesia, khususnya yang berposisi sebagai penjaga gawang seperti dirinya.

Nama Oki semakin melejit setelah mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV musim kedelapan. Di ajang tersebut, dia terus melaju dan menyisihkan beberapa finalis. Ia berhasil menjadi runner up setelah menyisihkan Bintang Bete di babak 3 besar.

Oki memulai karier aktingnya dengan tampil sebagai cameo dalam film Warkop DKI Reborn 3 pada tahun 2019. Sejak saat itu, ia terus aktif berperan dalam sejumlah film.

Pada tahun 2023, Oki berperan dalam dua judul film, yaitu Jin & Jun dan Ganjil Genap. Di tahun 2024, Oki sukses membintangi film Agak Laen.

Selain bermain di dunia film, Oki juga terlibat dalam akting di beberapa seri televisi. Beberapa seri yang pernah ia bintangi antara lain adalah Cek Toko Sebelah The Series 2, Imperfect The Series, dan Susah Sinyal The Series.

RIZKI DEWI AYU

