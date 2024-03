Dapat Julukan Ratu Film Horor, Putri Ayudya Terkejut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Annisa Putri Ayudya terkejut mendapat julukan sebagai The Next Queen of Horor Movie setelah membintangi film Kuyang yang akan dirilis pada Kamis, 7 Maret 2024. Ia mengaku bingung mendapat julukan sebagai Ratu Film Horor selanjutnya setelah mendiang Suzanna.

Putri Ayudya: The Next Queen of Horror Movie Indonesia

Saat Gala Premier atau penayangan perdana film yang dibintanginya sebagai Mina Uwe, seorang dukun yang dipercaya masyarakat setempat itu, Putri Ayudya mengaku bingung dengan julukan itu. "Aku bingung kalau dibilang Ratu Horor. Tapi suatu kehormatan kalau teman-teman merasa sesuatu itu menyenangkan dan menghibur," kata Putri di depan awak media pada Selasa, 5 Maret 2024 di Epicentrum XXI.

Julukan itu pantas disematkan kepadanya. Ia tampil di beberapa film horor Indonesia. Mulai dari Tumbal Kanjeng Iblis, Kereta Berdarah, Qorin, hingga Ratu Ilmu Hitam. Dalam film yang baru dibintanginya, Kuyang berdurasi 1,5 jam, Putri mengaku sangat senang bisa berkontribusi dalam memerankan film urban legend dari Kalimantan itu.

Suasana konferensi pers film Kuyang: Sekutu Ibis yang Selalu Mengintai, di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Film yang disutradai Yongki Ongestu dan dibintangi oleh Putri Ayudya, Alyssa Abidin, Totos Rasiti hingga Dimas Aditya itu menceritakan tentang mitos hantu kepala terbang yang berasal dari Kalimatan. Film Kuyang: Sekutu Ibis yang Selalu Mengintai akan tayang di bioskop pada 7 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Peran Mina Uwe dan Dua Sisi Lakon

Perempuan berkulit sawo matang ini mengatakan, film Kuyang: Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai itu sukses membuat dia menjadi aktor sungguhan. Dengan peran dua lakon yang harus ia mainkan dalam satu film membuat dia merasa bangga dan mengapresiasi dirinya sendiri.

Baca Juga: 25 Rekomendasi Film Horor Indonesia Terseram dan Terbaru untuk Ditonton

"Sebagai aktor, ini menjadi suatu pencapaian bisa main lebih dari satu peran di satu karya. Ini pencapaian yang sangat menyenangkan sekali," kata Putri.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Karakter Mina Uwe yang Putri perankan membuat dia juga semakin pede dengan tingkatan jam terbangnya. Dari sebelumnya bermain film yang selalu mendapatkan scane di tanah, sekarang ada yang berbeda.

"Meski kepala saya sudah dipenggal berkali-kali di film sebelumnya, hanya film ini yang bisa membuat saya merasakan sensasi berbeda," kata dia.

Putri Ayudya merasa sukses jadi Aktor sungguhan

Putri mengungkapkan kondisi di balik layar pembuatan film tersebut. Menurut Putri, sudah seharusnya Indonesia memiliki international next level pada teknis pengambilan gambar. Di film Kuyang, Putri mengatakan ada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan.

"Aku di film ini menjadi bersahabat dengan teknisnya. Filmnya horor legenda yang mengharuskan Kuyang itu terbang. Jadi kalau diingat-ingat selama proses syuting, aku ngerasa aktor banget," kata dia.

Pilihan Editor: Legenda Kuyang dari Kalimantan Diangkat Jadi Film