Look at Me Touch Me Kiss Me, Film Omnibus yang Dibintangi Marthino Lio dan Sha Ine Febriyanti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Look at Me Touch Me Kiss Me merupakan film terbaru karya kolaborasi dari tiga negara, yaitu; Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan. Film omnibus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu, Look at Me, Touch Me, dan Kiss Me.

Berkat keunikannya, film ini terpilih dalam Festival Film Internasional Busan (BIFF) ke-27 pada 2022 lalu dan World Premiere melalui A WINDOW ON ASIAN CINEMA. Film ini juga menjadi bagian dari Asian Perspective di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2022 ke-17. Melalui festival-festival tersebut, film ini telah mendapatkan apresiasi dan perhatian internasional yang luar biasa.

Baca Juga: HAJ4TAN PODKESMAS Tayang Eksklusif Mulai Hari Ini di Bioskop Online

"Senang sekali Look at Me Touch Me Kiss Me sudah melewati perjalanan panjang, dari Busan Film Festival ke Jogja-NETPAC Asian Film Festival dan akhirnya sampai di penayangan Bioskop Online. Semoga film ini akan semakin banyak bertemu penonton-penontonnya dan bisa mendapatkan apresiasi sebaik-baiknya," ungkap Vera Lasut selaku Executive Producer.

Look at Me Touch Me Kiss Me Angkat Kisah di Masa Pandemi

Disutradarai oleh nama-nama berbakat dari masing-masing negara, yaitu Ho Yuhang dari Malaysia, Djenar Maesa Ayu dari Indonesia, dan Kim Taisik dari Korea Selatan, film ini menawarkan kisah yang relevan bagi penonton secara luas.

Look at Me Touch Me Kiss Me mengangkat kisah di situasi pandemi dan masa sulit yang dihadapi manusia. Meskipun dalam kondisi sulit, cinta tetap menjadi tema sentral, menggambarkan keinginan manusia untuk menemukan cinta. Dengan tiga latar belakang budaya yang berbeda, film ini menyajikan perspektif universal tentang hasrat manusia terhadap cinta.

Baca Juga: Glenn Fredly The Movie Hadirkan 4 Perempuan Penting dalam Hidup Bung Glenn

Para penonton dapat menikmati akting dari beberapa aktor dan aktris ternama, termasuk Lynn Lim dan Jad Hidhir dari Malaysia, Lee Tae Kyung dan Hong Wan Pyo dari Korea Selatan, serta Marthino Lio dan Sha Ine Febriyanti dari Indonesia, yang merupakan aktor-aktor pemenang Festival Film Indonesia (FFI) 2023.

Kata Penonton Look at Me Touch Me Kiss Me

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bioskop Online dan VLP Indonesia menyelenggarakan Special Screening yang diadakan di Jakarta pada Jumat, 16 Februari 2024. Acara ini tidak hanya menjadi ajang penayangan eksklusif tetapi juga kesempatan bagi penonton untuk berinteraksi lebih dekat dengan melakukan diskusi bersama kreator dan pemain di balik layar.

Dari sisi penonton ternyata mempunyai sisi menarik dari film kolaborasi 3 negara tersebut. “Scene yang menarik tiap negara tuh sebenernya ada, karena ini tentang sebuah perasaan terpendam dan kita jadi larut kedalamnya karena pesan yang mau disampein tuh relate banget ke semua orang, karena selain itu menghargai perfilman Indonesia, film ini seru banget dan kalian bisa belajar dari perspektif negara yang berbeda-beda,” ungkap Eckle Athana dan Lady Sarah, Abang None Jakarta 2023 salah satu penonton yang hadir di acara special screening.

Film Look at Me Touch Me Kiss Me yang tayang eksklusif di Bioskop Online, dengan tiket sebesar Rp 20.000. Film ini dapat ditonton melalui website resmi Bioskop Online yang dapat diakses di www.bioskoponline.com atau melalui aplikasi Bioskop Online yang dapat diunduh di App Store atau Google Play Store.

Pilihan Editor: Sha Ine Febriyanti Menang Piala Citra Pemeran Utama Perempuan Terbaik, Ini Maknanya