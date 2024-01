Sederet Artis Ikut Makan Bakso Bareng Jokowi dan Prabowo di Magelang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Graha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin, 29 Januari 2024. Sejumlah artis Ibu Kota turut hadir hingga makan siang bersama di warung Bakso Pak Sholeh, di kawasan Bandongan.

Mereka makan sambil disaksikan masyarakat sekitar. Dalam keterangan pers di Magelang yang dibagikan Sekretariat Presiden hari ini, Jokowi dan Prabowo mengaku berbincang soal bakso, kelapa muda sampai tahu goreng.



Rhoma Irama Dukung Anies di 2024 serta Alasan Bersama Prabowo-Sandiaga Uno pada 2019

Presenter Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina membagikan foto bersama Jokowi dan Prabowo saat makan bakso. Raffi mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada mereka. Ayah dua anak itu juga mengaku sangat senang ditraktir makan bakso oleh Jokowi.

"'Gerakan Makan Bakso Bersama' Hehehe. Seneeng banget ditraktir makan bakso sama Pa Presiden. Terimakasih juga Pa Menhan. Sehat selalu putra-putra terbaik bangsa Pa @jokowi dan Pa @prabowo Love You So Much Bapak," tulis Raffi di Instagram satu jam lalu.



Presiden alias Jokowi berfoto bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah selebritas seusai makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Di antara rombongan terlihat wajah Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina, Tara Budiman, Atta Halilintar, Rachel Vennya dan lainnya. Tim Media Prabowo Subianto

Harapan Atta Halilintar untuk Jokowi

Atta Halilintar juga hadir di Magelang bersama rombongan artis dari Jakarta. YouTuber yang memiliki 31 juta subscribers ini datang tanpa ditemani istrinya, Aurel Hermansyah yang baru melahirkan akan kedua, dua bulan lalu.

Selain mengucapkan terima kasih karena telah diundang ke acara peresmian Graha Utama Akademi Militer, Atta juga menuliskan harapannya untuk Jokowi. "Top bapak presidenku @jokowi. Semoga segala bidang di negeri ini terus maju. Sehat-sehat selalu pak," tulis Atta di Instagram Story.



Momen Ria Ricis Minta Kerupuk ke Jokowi dan Prabowo

Dalam sesi makan siang di warung bakso itu, Ria Ricis cukup mencuri perhatian. Bagaimana tidak, YouTuber itu berusaha memberanikan diri untuk meminta setoples kerupuk yang ada di meja makan Jokowi dan Prabowo. Momen lucu saat Ria Ricis ketakutan pun terlihat dalam sebuah video. "Demi bu Gigi BM kerupuk," tulisnya di Instagram Story.

Ria Ricis adalah orang yang duduk paling dekat dengan meja Jokowi dan Prabowo. Sedangkan Nagita duduk di seberang Ria Ricis sehingga dia yang ditantang mengambil toples kerupuk tersebut. Jokowi dan Prabowo tertawa ketika Ria Ricis meminta izin. Setelah berhasil mendapatkannya, Ria Ricis langsung disambut tempuk tangan oleh teman-temannya.

Selain nama-nama di atas, ada pula Celine Evangelista, Rachel Vennya, Tarra Budiman, Gya Sadiqah, Caca Tengker, dan lain-lain. Mereka datang kompak mengenakan busana serba putih mengikuti Prabowo, sementara Jokowi memakai batik.

