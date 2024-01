Malam Ini Konser di GBK: Profil dan Prestasi Duo Grup Asal Jepang Yoasobi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik duo asal Jepang, Yoasobi akan menggelar konser di Istora Senayan, Jakarta malam ini Selasa, 16 Januari 2024.

Ini merupakan rangkaian dari Asia Tour Live 2024. Yoasobi adalah duo pop Jepang (J-Pop) yang dibentuk pada 2019. Simak profilnya berikut ini.

Yoasobi pertama kali viral setelah penampilan mereka di saluran YouTube Jepang The First Take pada Mei 2020. Kala itu mereka menampilkan single debut mereka berjudul Yoru ni Kakeru.

Dikutip Kprofiles, duo J-Pop Yoasobi debut pada 15 Desember 2019, dibentuk oleh Sony Music Entertainment Japan. Yoasobi terdiri dari Ayase sebagai produser dan Ikura sebagai penyanyi.

Dikutip laman Billboard, duo J-Pop Yoasobi merilis lagu pertama mereka "Yoru ni Kakeru" pada November 2019. Lagu tersebut menduduki puncak Jepang Hot 100 pada Mei 2020. Itu bahkan menempati posisi ke-16 dalam Billboard Global 200. Sementara EP pertama mereka, 'The Book', memulai debutnya pada Januari 2021.

Dirujuk CNA Lifestyle, duo musikal Jepang ini mulai populer pada 2019 dengan Yoru Ni Kakeru (Racing Into The Night), sebuah lagu bertemakan bunuh diri yang terkesan upbeat. Lagu itu dengan cepat menjadi viral di beberapa platform media sosial dan menjadi lagu pertama yang melampaui satu miliar streaming di tangga lagu Billboard Jepang.

Yoasobi.

Yoasobi mengubah novel menjadi musik. Faktanya, kelahiran Yoasobi adalah hasil dari keinginan Sony Music Entertainment Jepang untuk membuat lagu yang terinspirasi cerita pendek yang diterbitkan di Monogatary, sebuah situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah karya tulis kreatif mereka. Kini lagu-lagu Yoasobi mengambil inspirasi dari berbagai media termasuk cerita yang ditulis penulis manga bahkan surat.

Yoasobi dikenal karena suara band mereka yang kaya dan nyanyian luar biasa Ikura. Mereka memperluas kehadiran mereka dengan musik unik yang berasal dari novel dan animasi, dikutip Allkpop. Sejak itu, grup ini telah membawakan lagu-lagu untuk anime, termasuk Beastars, Mobile Suit Gundam, dan Oshi No Ko. Yoasobi juga meraih kesuksesan besar secara global di TikTok.

Prestasi Yoasobi

1. Posisi pertama Billboard Japan 100 of the Year 2023

Dilansir dari Billboard, Yoasobi menduduki puncak teratas Japan Hot 100 di akhir 2023 dengan "Idol". Ini adalah lagu tema pembuka serial anime Oshi No Ko yang dirilis secara digital pada April. "Idol" mencatat rekor selama 21 minggu berturut-turut di urutan pertama Japan Hot 100. Itu sebuah rekor sepanjang masa dalam sejarah tangga labu Billboard Jepang.

2. Posisi pertama Billboard Japan Artis 100 of the Year 2023

Yoasobi juga menduduki peringkat teratas Artist 100 yang disusun dari hasil chart Japan Hot 100 dan Hot Albums. Dengan "Idol" dan "The Blessing" (yang menempati urutan ke-15 di daftar akhir tahun) menunjukkan kinerja yang kuat dalam streaming dan download sepanjang tahun. Yoasobi memetakan total enam lagu dan tiga album di masing-masing daftar 100 teratas akhir tahun.

3. Lagu Idol melampaui 500 juta streaming

Saat ini, "Idol" milik Yoasobi merupakan pemegang rekor Jepang untuk lagu yang paling cepat melampaui 500 juta streaming dan terus meningkatkan angka monumental tersebut. Lagu hit jangka panjang duo J-Pop Yoasobi itu juga menjadi berita utama di Jepang karena mencapai peringkat satu di Billboard's Global Excl. Tangga lagu Amerika Serikat dalam daftar pertanggal 10 Juni, yang pertama untuk lagu berbahasa Jepang.

Meski Yoasobi sebagai duo masih cukup baru, dikutip CNA Lifestyle, anggotanya yakni Ayase dan Ikura adalah musisi mapan. Yoasobi bahkan menjadi pembuka untuk dua konser Coldplay yang terjual habis di Tokyo Dome, Jepang pada November 2023.

PUSPITA AMANDA SARI

