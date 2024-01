Foto Perdana Glenn Fredly The Movie Hadir dengan Nuansa Bahagia dan Sendu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Glenn Fredly The Movie resmi merilis tampilan perdananya. Terungkap dua foto dari potongan film tersebut yang dibintangi oleh aktor pemenang Piala Citra Marthino Lio sebagai Glenn Fredly.

Foto pertama, Marthino Lio berpelukan dengan seorang perempuan. Namun, wajah perempuan tersebut masih dirahasiakan karena hanya terlihat bagian belakang dan rambut panjangnya yang mengenakan topi.

Sebagai Glenn Fredly, Marthino mengenakan flat cap dan busana khasnya. Menariknya, ada nuansa yang berbeda dari dua foto perdana tersebut. Saat Marthino berpelukan dengan sosok perempuan, ia terlihat bahagia. Sementara satu foto lainnya menunjukkan nuansa kesedihan dengan raut wajah Marthino yang sendu.

“Film dan peran yang saya mainkan tentu saja membawa nama besar. Kami ingin nama Glenn dan spiritnya selalu ada bersama kita saat ini,” kata Marthino Lio dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 9 Januari 2024.

"First look" film “Glenn Fredly The Movie” (ANTARA/POPLICIST Publicist)

Glenn Fredly The Movie Tayang di Bioskop 2024

Glenn Fredly The Movie merupakan film persembahan DAMN! I Love Indonesia Pictures yang bekerja sama dengan Adhya Pictures. Film ini disutradarai oleh Lukman Sardi, diproduseri Daniel Mananta dan Robert Ronny yang saat ini telah menyelesaikan syuting dan tengah memasuki

pasca-produksi. Film Glenn Fredly The Movie akan segera tayang di bioskop tahun ini.

“Mengawali tahun baru 2024, kami mempersembahkan first look film “Glenn Fredly The Movie' untuk seluruh penonton Indonesia. Kami sudah tidak sabar tentunya untuk segera menghadirkan film ini ke penonton,” kata sutradara Lukman Sardi.

Pemain Glenn Fredly The Movie

Selain Marthino Lio, film Glenn Fredly The Movie juga dibintangi aktor senior Bucek yang akan memerankan karakter Hengki, ayah dari Glenn. Diva Indonesia Ruth Sahanaya juga bermain di film ini sebagai mama Bung Glenn. Sementara itu, tiga aktris muda Indonesia, akan berperan sebagai sosok perempuan yang hadir di kehidupan Bung Glenn. Mereka adalah Zulfa Maharani, Alyssa Abidin, dan Sonia Alyssa.

