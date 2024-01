K-Popers Berencana Kirim Food Truck untuk Anies Baswedan di Acara Desak Anies

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Saat ini, kalangan K-Pop kompak mendukung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Dukungan yang diberikan pun dinilai organik berkat siaran langsung atau live TikTok Anies yang belakangan ini mencuri perhatian generasi muda.

Usai kemunculan akun Anies Bubble di Twitter (X) dan jadi trending topic sejak 28 Desember 2023, kini makin banyak K-Popers yang menjadi relawan Anies. Bahkan, ada salah satu penggemar Dongjae, yakni rapper Korea Selatan anggota boy group EASTSHINE yang berencana untuk mengirim food truck ala fans K-Pop untuk Anies Baswedan. Dalam tradisi K-Popers, mereka biasa mengirim food truck untuk artis K-Pop idola mereka di sela syuting film atau saat ulang tahun.

Dikutip dari utas di Twitter pada 31 Desember 2023, akun bernama @daedosoo serius menyelenggarakan food truck tersebut. Dia mengaku sebagai relawan Anies yang ingin menunjukkan dukungannya menjelang debat capres mendatang.

Proyek Food Truck untuk Acara Desak Anies di Jakarta

Seorang relawan Anies yang merupakan illustrator dan K-Popers itu sudah menghubungi admin @aniesbubble yang sebelumnya viral berkat fan akun bak idol K-Pop untuk Anies, "Udh kontekan sama masternim aniesbubble kok!" cuitnya.

"Yes i will organize the foodtruck project and i have contacted aniesbubble too buat entar promosi ;D doain lancar ya teman2! Aku juga bakalan open requirement soalnya aku bukan dom jkt jdi pasti agak kesusahan buat organize sendiri!!!!" tulis K-Popers @daedosoo.

Awalnya, K-pop fans ini berencana untuk mengirim dukungan food truck dalam debat capres mendatang. Namun, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya akan dikirim ke acara Desak Anies yang akan berlangsung di Jakarta. "Oh iya, food truck tidak akan dikirimkan di debat capres ya mentemen. Tetapi akan dikirim ke acara desak anies di jkt. Stay tuned!" tulisnya.

ilustrasi food truck (pixabay.com)

Meski banyak yang mendukung, tak sedikit pihak yang mengkhawatirkan rencana food truck ini. "Bro, saran aja sedikit boleh ya... tlg sangat2 dijaga keamanan f&b yg akan kalian supply ya. Make sure jg semua relawan terverivikasi. Krn bukan cerita bohong bhw Park Ahn Nice sdh menjadi assasination target dr org2 yg takut bila beliau jadi presiden. Just be very-very cautious,” cuit akun @klap*****.

"Ini bagus sih, tapi gue saran aja don't bring 'kpopers' name di projek itu, karna ga semua kan setuju atau mau dibawa2. better pake nama fandom manies or whatever lah. kita pandai2 bikin batesan biar tetep seruuuu,” cuit fans lainnya @amor****.

Mendapati kekhawatiran serta kritik dan saran, si pencetus pun menjawab bahwa dukungan food truck ini hanya akan diberikan kepada Anies dan staff-nya untuk meramaikan acara tersebut. Hingga kini, belum ada tanggal pasti kapan food truck akan dikirim karena masih menunggu koordinasi dengan tim sukses Anies Baswedan.

"Aku selalu baca saran dan juga concern semua temen2 untuk kebaikan kita semua agar tidak jadi boomerang untuk kita dan juga pak anies! Maaf belum bisa bales dm soalnya wadaw rame banget tapi semua concern aku tampung!" cuit @daedosoo.

Diorganisir oleh Penggemar Anies Baswedan, Bukan Timses

Akun itu juga menambahkan bahwa proyek ini didukung dan diorganisir oleh para penggemar Anies. Hingga kini, mereka masih mencari nama yang tepat sebagai relawan capres cawapres nomor urut 1 karena dukungan ini murni dari fans, bukan sebagai tim kesuksesan Anies (Timnas).

"(Manies? Entahlah, kami akan mencari tahu) yang kebetulan adalah seorang kpopie. Ini tidak ada hubungannya dengan fandom atau grup kpop manapun! Semoga ini bisa menjernihkan semuanya! The project is not being supported by the timses either, just a fun project from manies! Also i’m trying to reply to all of the dm~ semua saran dan masukan akan ditampung ^3^ ~ makasih semua," tulisnya menjelaskan soal dukungan food truck.

Lebih lanjut, @daedosoo juga menjelaskan bahwa dia dan segenap relawan lainnya tetap berkomunikasi dengan timnas untuk konfirmasi izin dan sebagainya. Namun, yang menyelenggarakan murni dari pendukung Anies yang merupakan K-Popers. "Ayo gez tunjukin kalo kita no payola payola sajaegi allegations, this is organis growth dari rakyat untuk rakyat duar," tulisnya.

Dia pun menegaskan bahwa pengiriman makanan dalam bentuk truk untuk Anies Baswedan bukan bagian dari kampanye. "Mau menekankan sekali lagi juga kalau ini BUKAN kampanye, tapi cuma seru2an with fellow supporter anies yang juga mau ngesupport pak anies. Kebetulan lagi senggang dan kenapa enggak kasih platform for everyone yang mau support."

"Oh iya mau info jubir amin udh bales dm sih jdi tinggal nunggu aja boleh kirim ato enggak. Kalo acc, gaskeun!" cuit @daedosoo mengonfirmasi kelanjutan food truck ini.

Open Recruitment Relawan Anies untuk Proyek Food Truck

Seperti utas sebelumnya, fans K-Pop ini telah membuka perekrutan khusus untuk para fans Anies lainnya yang ingin membantu dalam menyelenggarakan food truck. Sebab, si pencetus ide itu sendiri tidak berdomisili di Jakarta.

"Hai, adakah warga Jakarta yang memiliki pengalaman menyelenggarakan acara ulang tahun dll dan bersedia menjadi relawan untuk logistik? Tolong dm aku," cuitnya melanjuti proyek dukungan tersebut.

Tak lama berselang, dia memberikan update, "Halo halo mau kasih update lagi. Makasih yaaaa atas dukungannya, sejauh ini aku masih coba rekrut team internal dan lagi planning untuk projectnya. Untuk relawan, nanti akan ada pembukaannya yaaa pasti akan dikabarin. Untuk donasi juga mungkin 2-3 hari ke depan diumumin."

Sebagai informasi, rupanya proyek ini akan berlangsung secara bertahap dan tidak hanya satu food truck saja. Akun tersebut juga sudah membuka pendaftaran bagi illustrator yang ingin menyumbang karyanya untuk dukungan kepada Anies.

"Also!!!! Fellow illustrators yang mau ikutan juga dipersilahkan banget!!! I’m thinking about making some stickers for the freebies ^____^ dm me! Halow link untuk teman-teman illustrator udah pada dikirim ya. Kalau ada yang belum terima boleh dm aku lagi!! Untuk sementara ini tim internal udah penuh dan kalau info relawan sudah dibuka akan diberitahu lagi! Terima kasih untuk semua yang udah reach out dan dm aku!" tulisnya.

