Rayakan Ulang Tahun ke-24, Iqbaal Ramadhan Berbagi ke Anak-anak di Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktor, Iqbaal Ramadhan, baru memasuki usia ke-24 tahun pada Kamis, 28 Desember 2023. Untuk merayakan hari jadinya, bintang film Dilan itu memilih untuk membagikan kebahagiaan dengan anak-anak di Palestina.

Selebritas yang dikenal lewat grup Coboy Junior ini memang Pro-Palestina serta gencar mendukung solidaritas Palestina agar bisa merdeka dari genosida Israel. Di usianya yang kini bertambah dewasa, ia merayakannya dengan memberikan bantuan makanan kepada anak-anak yang berada di kamp pengungsian Palestina.

Iqbaal Ramadhan Berbagi dengan Anak-anak di Palestina

Mewujudkan keinginannya di hari spesial itu, melalui salah satu relawan asal Indonesia, yakni Eko Sulistio, Iqbaal memberikan rezekinya kepada yang membutuhkan. "This is the best gift ever. Bisa berbagi kebahagiaan di hari jadi bersama teman-teman dan anak-anak di Palestina," tulis Iqbaal Ramadhan di Instagram Story-nya tepat saat hari ulang tahunnya.

Video Eko Sulistio yang dibagikan ulang oleh Iqbaal menunjukkan antusiasme anak-anak Palestina saat menerima bantuan dari Iqbaal. "Terima kasih banyak pak Eko @ekosulistio_real. Semoga anda selalu diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT. Aamiin," tulis bintang film Mencuri Raden Saleh itu.

Tak hanya itu, dia juga mendoakan masyarakat di sana agar segera bebas dari penderitaan. "Doa dan pikiranku selalu bersama mereka di Palestina. Palestina Merdeka!!! #freepalestine #ceasefirenow #occupationnomore," tulis Iqbaal.

Anak-anak di Palestina Bahagia Dapat Bantuan dari Iqbaal Ramadhan

Dalam video tersebut, terlihat anak-anak Palestina yang mengantre dengan tertib untuk menerima makanan. Mereka pun bersorak dan mengucapkan rangkaian doa dan berterimakasih kepada sang artis.

Anak-anak yang berbahagia itu serentak menyebut, "Kullu Aamin Wa Antum Bi Khair." Doa tersebut artinya, "Semoga kebaikan meliputi kalian semua sepanjang tahun."

Pesan Iqbaal Ramadhan di Usia 24 Tahun

Pelantun lagu Rindu Sendiri ini juga mengungkapkan harapannya di hari ulang tahunnya dalam bahasa Inggris. Bukan sekadar harapan, melainkan kata-kata yang harus jadi prinsip hidupnya.

"Pertama, kamu sendirian sekarang. Jangan berhenti bereksplorasi, buatlah kesalahan, jadilah diri sendiri tanpa meminta maaf - mereka akan tetap tidak menyukaimu, jangan tutup mata. Kamu akan terluka. Kamu akan dibohongi. Jangan percaya pada siapa pun. Kamu juga akan menyakiti orang lain," tulisnya.

Iqbaal berpesan kepada diri sendiri dalam lingkup pergaulannya. "Selalu minta maaf dengan tulus. Jaga lingkaranmu tetap kecil. Cintai orang-orang di sekitarmu. Hargai mereka dengan segenap kemauanmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu mencintai mereka - jangan menahan kasih sayang. Kamu tidak perlu menjelaskan apa pun - mereka yang mencintaimu tidak akan peduli, dan mereka yang tak percaya juga tidak akan mempercayaimu," tulis Iqbaal Ramadhan.

Terakhir, aktor tersebut juga mengingatkan dirinya agar tetap menjadi diri sendiri. Memiliki pengaruh yang sangat besar, dia ingin hal tersebut digunakan dengan bijak. "Jangan biarkan apa pun mengubahmu. Bukan uang, bukan ketenaran, bukan kekuasaan. Selalu menjadi terang bagi orang lain, seperti nama yang diberikan oleh orang tuamu," tulis Iqbaal menutup keterangan unggahannya di Instagram.

