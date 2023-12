Deretan Lagu Natal yang Populer dan Sering Dinyanyikan di Momen Natal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang perayaan Natal, banyak orang mencari kumpulan lagu Natal populer. Sebab, dengan mendengarkan lantunan lagu Natal, momen kelahiran Yesus Kristus akan terasa semakin hangat dan bermakna.

Terdapat banyak lagu Natal terpopuler yang diputar saat Natal. Kumpulan lagu tersebut dinyanyikan oleh musisi ternama, mulai dari Indonesia hingga luar negeri.

Mungkin beberapa diantaranya bukanlah lagu baru namun tak kalah populer dengan lagu saat ini dan tak ada salahnya untuk kita dengarkan saat Natal tiba. Berikut daftar lagu Natal yang bisa dinyanyikan.

Daftar Lagu Natal yang Populer

1. All I Want for Christmas is You

All I Want for Christmas is You merupakan lagu yang dirilis pada 1994. Meski sudah lama dirilis, lagu ini tetap diputar setiap tahun saat perayaan Natal tiba di berbagai pusat perbelanjaan.

Makna dari lagu ini mengisahkan Mariah Carey yang tidak mengharapkan sebuah hadiah barang-barang dalam bentuk materi, namun yang dibutuhkan hanyalah orang-orang terkasih menghabiskan waktu bersama dan berada di dekatnya.

2. I’ll Be Home for Christmas

Yang satu ini lagu dari Camila Cabello, penyanyi muda kelahiran tahun 1997 ini membawakan ulang lagu sekaligus menjadi single terbaru. Awalnya lagu ini dibawakan oleh seorang penyanyi legendaris bernama Bing Crosby. Lagu ini dibuka dengan nuansa tradisional dan berakhir dengan vibes Latin.

3. This Christmas

This Christmas adalah lagu yang dipopulerkan penyanyi asal Amerika bernama Dony Hathaway. Lagu ini banyak dinyanyikan oleh penyanyi populer seperti Chris Brown, Destiny’s Child, Jess Glyne, dan John Legend.

“And this Christmas will be.. A very special Christmas for me, yeah”. Itulah penggalan lirik lagu This Christmas yang sangat pas untuk dinikmati ketika Natal tiba.

4. Dari Pulau dan Benua

Salah satu dari kumpulan lagu Natal populer berikutnya berjudul “Dari Pulau dan Benua” Lagu yang dirilis tahun 2006 ini dinyanyikan oleh suara khas Glenn Fredly (Alm).

Lagu ini mengutarakan sejumlah rasa perihal awal dan akhir yang tak terduga, ada yang mengatakan bahwa lagu ini merupakan nyanyian suci bagi kristus.

Lagu ini juga sudah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi Indonesia lainnya. “Dari Pulau dan Benua” Merupakan lagu yang cocok untuk merayakan hari Natal dengan penuh suka cita.

5. Gita Sorga Bergema

“Gita Sorga Bergema” merupakan lagu rohani versi bahasa Indonesia dari “Hark! The Herald Angels Sing”. Lagu ini ditulis oleh pendeta bernama Charles Wesley dan Mendelssohn yang pertama kali dipublish dalam sebuah buku Hymens and Sacred Poems pada tahun 1739 yang merupakan seorang komponis.

Lagu tradisional ini kerap dinyanyikan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Banyak musisi yang mengaransemen ulang lagu ini, termasuk di Indonesia.

6. Blue Christmas – Elvis Presley

’ll have a blue Christmas without you, lagu ini pernah mencapai 40 besar chart billboard. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang merasa sedih kala merayakan Natal tanpa orang terkasih.

Lagu ini akan sangat pas sekali didengarkan bagi Anda sedang pergi merantau dan tidak bisa pulang ke kampung halaman pada natal tahun ini.

Semoga lagu Natal Blue Christmas yang dinyanyikan oleh legend Elvis Presley ini dapat mengobati kerinduan Anda di malam Natal.

7. White Christmas

White Christmas diciptakan oleh Irving Berlin, seorang komposer kelahiran 11 Mei 1888. Meski dikenang sebagai komposer Amerika, namun ternyata Berlin berasal dari Rusia dan bukan keturunan kristiani melainkan seorang Yahudi kelahiran Rusia.

Lagu “White Christmas” kini menjadi lagu yang paling banyak diaransemen ulang oleh penyanyi terkenal dari seluruh Dunia.

Nah, itulah 7 daftar lagu Natal populer sepanjang masa yang sering disetel saat menjelang perayaan Hari Natal. Dari ketujuhnya, mana yang sudah Anda dengar?

HERZANINDYA MAULIANTI

