Komentar Para Artis Usai Nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

TEMPO.CO, Jakarta - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (JESEDEF) tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis, 30 November 2023. Dalam pemutaran gala premiere dan penayangan di Jogja-NETPAC Asian Film Festival atau JAFF 2023, JESEDEF mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penonton.

Tak cuma sambutan yang luar biasa, usai pemutaran di gala premiere, film ini mendapat standing ovation dari para penonton. Komentar-komentar yang diberikan pun bernada positif dan mendukung penayangan film ini.



Aktor sekaligus impersonator, Kristo Immanuel menyebut film JESEDEF sangat di luar ekspektasinya. Banyak prediksi Kristo yang meleset selama menyaksikan film garapan sutradara Yandy Laurens itu.

“Di luar ekspektasi gue banget. Kalau orang tuh bilang film ada plot twistnya, tapi ini tuh kayak yang di-twist bukan plotnya, tapi sayanya yang di-twist. Kayak salah Kristo kamu salah. Terus pas di tengah-tengah gue nonton kayak otak gue korslet. Tapi in the good way. Bagus banget. Emang boleh sebagus ini. Gilak!” ungkap Kristo Immanuel, yang juga merupakan kreator konten dan berprofesi sebagai sutradara.



Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Jatuh Cinta dengan JESEDEF

Pasangan kekasih, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon mengutarakan rasa suka mereka terhadap film JESEDEF. "Sejatuh cinta itu sama film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Pas premiere kemaren rasanya gak mau berhenti tepuk tangan sambil berdiri karena filmnya buagus banget. Gak sabat mau nonton lagi di bioskop," tulis Angga Yunanda di Instagram Story pada Kamis, 30 November 2023.

Hal serupa juga diutarakan oleh Shenina Cinnamon. “Aku suka banget. Aku enggak tahu harus bilang berapa kali. Pokoknya kita beneran cinta banget sama filmnya, jadi begitu selesai nonton rasanya kayak jatuh cinta,” ujar Shenina.



Komentar Masyarakat tentang Film JESEDEF

Film JESEDEF juga tayang spesial di Semarang, Makassar, Bandung, Medan, Bekasi dan Malang. “Filmnya romantis tentang dunia percintaan dan komedinya tentang dunia perfilman,” kata seorang penonton mengungkapkan pengalamannya setelah menonton JESEDEF.

Sementara penonton lainnya bahkan sampai mengingat salah satu skrip yang diucapkan oleh pemeran utama JESEDEF. “Ada satu scene yang kutipannya membuat saya agak wah kena nih. Yaitu, emang nggak boleh ya enggak jatuh cinta lagi?” ucap sang penonton yang menirukan karakter Hanna yang diperankan oleh Nirina Zubir. Bahkan ada yang berkomentar bahwa JESEDEF adalah salah satu film terbaik di tahun 2023.

JESEDEF bercerita tentang Bagus (Ringgo Agus Rahman), seorang penulis film dengan tekad bulat untuk menyampaikan perasaannya kepada temannya sejak SMA, Hana (Nirina Zubir). Namun, Bagus tidak melakukan itu dengan cara biasa, ia memilih untuk merangkai cinta dalam bentuk skenario film. Di sisi lain, film ini juga menggambarkan sisi dunia Hanna yang kehilangan warna saat ia harus kehilangan pasangan hidup yang sangat ia cintai.

film yang juga dibintangi oleh Dion Wiyoko, Sheila Dara, Alex Abbad, dan Julie Estelle ini akan menyajikan elemen visual yang berbeda. Di mana 80 persen film ini akan menampilkan visual hitam putih. Sesuatu yang baru di industri film Indonesia ini membuat Ernest Prakasa, selaku produser berharap film ini bisa menjadi sebuah film yang menghibur dan sebuah karya yang memberikan pengalaman yang bermakna bagi semua yang menontonnya.

