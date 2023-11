Konser Coldplay di Jakarta Usai, Ini 6 Catatan yang Tertinggal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 15 November 2023, Coldplay sukses menggelar konser di di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta untuk pertama kalinya.

Konser bertajuk Music of The Spheres World Tour 2023 ini juga menghadirkan Rahmania Astrini dan Maliq & D'essentials sebagai special guest. Selain itu, terdapat beberapa hal menarik selama Coldplay berada di Jakarta. Berikut adalah pernak-pernik konser Coldplay di Jakarta, yaitu:

Penyanyi Chris Martin terlihat berjalan kaki dengan tanpa alas kaki saat berkunjung di Jakarta. Foto/Instagram

1. Chris Martin Jalan Tanpa Alas Kaki

Pada 14 November 2023, sebelum konser, Chris Martin menikmati suasana Jakarta dengan berjalan kaki sore hari tanpa menggunakan alas kaki. Pada unggahan di Instagram-nya, ia membagikan selfie di atas jembatan penyebrangan bersama Phil Harvey sekitar jalan K.H Mas Mansyur, Karet Tengsin.

Selain itu, foto lain yang dibagikan memperlihatkan Chris mengenakan kaus abu-abu, celana pendek hitam, topi, dan nyeker sedang berjalan di sekitar pintu air. Unggahan tersebut juga bertuliskan, “Epic walk in Jakarta."

2. Konser Coldplay Tidak Ramah Disabilitas

Konser Coldplay dikecam para penggemar lantaran pelaksanaannya dinilai tidak ramah disabilitas. Menurut warganet di X @romeogadungan, berdasarkan email yang dikirim PK Entertainment, pemegang tiket wheelchair (kursi roda) akan dibantu medis untuk masuk ke dalam venue. Namun, saat ditanya langsung, semua orang bingung karena tidak mengetahuinya.

Lalu, perwakilan panitia datang mengatakan, area wheelchair sudah penuh. Area tersebut sudah diisi pemegang tiket biasa yang datang menggunakan kursi roda.

3. Aksi Tolak Konser Coldplay oleh Massa Geranati LGBT

Pada 15 November 2023 sore, Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Geranati LGBT) menggelar aksi tolak konser Coldplay di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Polisi pun meminta massa membubarkan diri. Namun, massa menolak. Kemudian, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto tiba di lokasi aksi dan menjumpai pimpinan aksi untuk bernegosiasi.

4. Chris Martin Pantun saat Konser

Pada sela-sela konser, sang vokalis, Chris Martin membawakan pantun sambil memainkan piano. "Hari Selasa ujian fisika, yang belajar dia lulus. Apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus," kata Chris pada 15 November 2023.

Mendengar pantun tersebut, penonton langsung teriak histeris. Kemudian, Chris berpantun untuk kedua kalinya. "Jalan kaki sampai Senayan, sambil membeli duku. Jakarta kota impian, Coldplay is here for all of you," ujarnya.

5. Chris Martin Bernyanyi Menggunakan Bahasa Isyarat

Berdasarkan Instagram istri Kaesang Pangarep, erinagudono, Chris menggunakan topeng alien sambil membawakan lagu Something Just Like This. Namun, terdapat hal menarik ketika ia bernyanyi. Ia tampak membawakan lagu tersebut dalam bahasa isyarat.

6. Penonton Bobol Gerbang Stadion GBK karena Tidak Boleh Masuk

Penonton konser Coldplay mendesak masuk ke Stadion GBK usai petugas mencegat di gerbang Plaza Barat GBK. Para penonton marah lantaran dihalangi petugas, sedangkan konser telah dimulai. Padahal, beberapa penonton telah memiliki tiket yang didapat dari hasil war pribadi. Namun, penonton tidak boleh masuk karena sudah ada yang scan tiket tersebut.

Bentrok penonton dan petugas terjadi. Petugas kewalahan dan tidak bisa membendung mereka sehingga kunci pagar utama Stadion GBK terbuka. Massa pun berdesakan masuk ke stadion sesuai kategori tiket untuk menyaksikan konser Coldplay.

RACHEL FARAHDIBA R | SAVERO ARISTIA WIENANTO | YUNIA PRATIWI I RADEN PUTRI

