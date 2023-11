Influencer Arief Muhammad Gabung Tim Fanta Prabowo-Gibran, Segini Jumlah Pengikutnya di Medsos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran telah mengumumkan susunan pengurus dan anggota dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk menyukseskan kedua paslon tersebut pada Senin, 6 November 2023. Setidaknya terdapat 272 nama yang sudah bergabung dalam TKN Prabowo-Gibran.

Nama-nama 272 orang pengurus dan anggota TKN disampaikan oleh politikus Golkar sekaligus Sekretaris TKN Nusron Wahid. Meskipun sudah mengantongi ratusan nama, Ketua TKN Rosan Roeslani mengatakan masih terdapat peluang pihaknya akan menambah personil. "Jadi tidak terbatas hanya kepada nama-nama tersebut, tapi juga nama-nama yang lain. Kita masih sangat terbuka," kata Rosan Roeslani, Senin, 6 November 2023.

Di antara ratusan nama tersebut, terdapat beberapa artis yang bergabung menjadi tim pemenangan Prabowo-Gibran, di Tim Pemilih Muda (Fanta). Salah satunya adalah Arief Muhammad.

Profil Arief Muhammad

Sebelum munculnya nama beberapa artis, Prabowo memang sempat menggelar makan siang bersama beberapa artis dan influencer muda pada 25 Juni 2023. Saat itu, Arief Muhammad juga hadir bersama beberapa pengusaha lain.

Dalam acara tersebut, Prabowo merasa bangga dengan banyaknya anak muda jadi pengusaha. “Saya gembira, saya bangga anak-anak muda kita punya keberanian sebagai pengusaha. Ini yang kita perlukan,” kata Prabowo dalam pertemuan itu, Ahad, 25 Juni 2023.

Dikutip dari repository.unika.ac.id, Arief Muhammad lahir di Batam pada 26 Oktober 1990. Dia mengawali karier sebagai figur publik sejak 2009 melalui akun Twitter @poconggg. Akun twitter itu kemudian sempat menjadi buku dan diangkat menjadi film berjudul Poconggg Juga Pocong pada 2011.

Setelah tidak aktif lagi di Twitter, Arief kemudian mencoba untuk berbisnis makanan. Produk kuliner andalannya adalah Oppai Yakitori, Cakekinian, MieBangcad, Mie Baso Aci Akang, sampai restoran padang Payakumbuh.

Selain kuliner, Arief juga merambah ke bisnis apparel Prepp Studio, Bilionaires Project sampai ke bisnis properti seperti Ternak Kostan.

Pada 2018, dirinya menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia untuk berkolaborasi dengan Disney dalam rangka promosi film Thor: Ragnarok di Australia bersama Istrinya.

Pada tahun yang sama, dirinya juga memenangi berbagai macam penghargaan, seperti Best Creator For Lifestyle dalam acara “XYZ Day” dan memenangkan Top Youtube Personality dan Influencer of The Year di ajang Influence Asia 2017.

Saat ini, akun Instagram ariefmuhammad telah memiliki 5.4 juta pengikut dengan 5.840 postingan per tanggal 7 November 2023.

ANANDA BINTANG I SULTAN ABDURRAHMAN I IMA DINI SHAFIRA

