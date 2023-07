J.K. Rowling Tak Hanya Menulis Buku Harry Potter, Ini Daftar 5 Buku Lainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - J.K. Rowling adalah novelis Inggris yang terkenal memiliki berbagai novel best seller dunia. Penulis yang telah mencintai sastra sejak kecil ini mengakui bahwa buku adalah bagian dari hidupnya.

Namanya sebagai penulis mulai dikenal sejak merilis novel Harry Potter and the Philosopher’s Stone pada 1997. Setelah meraih keberhasilan, J.K. Rowling melanjutkan karyanya dalam novel Harry Potter hingga 2007. Melansir The Famous People, pada 2013, ia merilis buku dengan judul The Cuckoo’s Calling dengan nama samaran Robert Galbraith.

5 Daftar Buku Karya J.K Rowling Selain Harry Potter

1. Quidditch: Through the Ages

Quidditch: Through the Ages adalah novel J.K. Rowling yang terbit pada 2001. Bagi para pecinta Harry Potter pasti sudah tidak asing mendengar nama buku tersebut. Buku ini pertama kali muncul dalam novel Harry Potter. Pada novel tersebut, Quidditch: Through the Ages dikenal sebagai buku yang paling populer di perpustakaan sekolah Hogwarts. Selain itu, buku tersebut juga menjadi yang terlaris selama di dunia sihir.

Quidditch: Through the Ages berisi tentang rincian mengenai sejarah, evolusi, dan aturan Quidditch yang ditulis oleh Kennilworthy Whisp dan diterbitkan pertama kali pada 1952. Rowling memutuskan untuk menerbitkan novel ini agar pencinta Harry Potter dapat mengetahui rincian mengenai Quidditch secara nyata.

2. Very Good Lives

Very Good Lives sebenarnya adalah rangkuman pidato yang dilakukan oleh J.K Rowling di Harvard pada 2008. Saat berpidato, J.K. Rowling sempat menanyakan sebuah pertanyaan yang provokatif. Ia menanyakan tentang merangkul kegagalan dan cara manusia menggunakan imajinasinya untuk memperbaiki diri. Ia mengisahkan dirinya sendiri ketika menjalani tahun-tahun pasca sarjananya. Perilisan buku Very Good Lives sangat membantu keuangan Universitas Harvard dan Lumos, organisasi nirlaba internasional anak-anak yang didirikan oleh J.K Rowling.

3. The Tales of Beedle The Bard

Novel ini diterbitkan oleh J.K. Rowling pada 2008. Pada kisah Harry Potter, The Tales of Beedle the Bard menjadi salah satu buku pengantar tidur yang populer di kalangan keluarga penyihir. Buku ini adalah kumpulan cerita yang ditulis oleh seorang penyihir muda bernama Beedle the Bard. Mengutip Fandom, buku ini memiliki banyak hal yang mirip dengan dongeng Muggle.

4. Fantastic Beasts

Novel Fantastic Beasts pertama kali diterbitkan oleh J.K. Rowling pada 2001. Awalnya, buku ini muncul sebagai salah satu buku sekolah Harry Potter. Buku ini adalah pengantar yang penting untuk binatang ajaib di dunia sihir. Sampai saat ini, Fantastic Beasts sudah memiliki 3 buku, yaitu Fantastic Beasts and Where to Find Them, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, dan Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore.

5. The Christmas Pig

Novel bergenre fiksi fantasi ini diterbitkan oleh J.K. Rowling pada Oktober 2021. Novel ini dibuat oleh Rowling khusus untuk anak-anak. Rowling pun mengaku bahwa novel ini terinspirasi dari mainan milik anaknya. Novel ini memiliki kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Jack yang kehilangan mainan kesayangannya, Dur Pig di malam natal. Petualangan Jack dimulai ketika ia menemukan semua benda di kamarnya menjadi hidup pada malam natal.

