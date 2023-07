Konser Dewa 19 Featuring All Stars Sukses Guncang Solo, Disaksikan Iriana Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Dewa 19 kembali sukses mengguncang Kota Solo dengan konsernya bertajuk Dewa 19 Featuring All Stars - Stadium Tour 2023 yang dihelat di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam, 29 Juli 2023. Pentolan band asal Surabaya itu, Ahmad Dhani, memenuhi janjinya menghadirkan konser spektakuler yang mampu memukau dan puaskan puluhan ribu Baladewa dan Baladewi dari berbagai penjuru kota untuk menyaksikan pertunjukan itu.

Ahmad Dhani dan kawan-kawan yang berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi papan atas Indonesia serta sejumlah musisi dunia dari Amerika Serikat beraksi secara bergantian di panggung konser nan megah yang dilengkapi dengan lima backdrop atau layar raksasa, dan didukung dengan lighting dan beberapa LED jumbo yang terpasang di sejumlah titik, serta sound system lengkap.

Konser juga menampilkan tayangan multimedia kelas dunia sebagai ilustrasi saat lagu-lagu Dewa 19 dibawakan. Satu layar besar juga dipasang di area penonton Kelas Festival B agar mereka dapat melihat lebih jelas aksi panggung para idola Sabtu malam itu.

Mahalini dan Lagu Pangeran Cinta Buka konser Dewa 19

Penampilan Mahalini menjadi pembuka konser Dewa 19 All Stars pada pukul 19.00 WIB. Kekasih Rizky Febian itu membawakan sejumlah lagu miliknya seperti Sial dan Sisa Rasa.

Pangeran Cinta kemudian menjadi lagu pertama yang dibawakan oleh Dhani, Ello, dan Virzha. Dalam kesempatan itu, Dhani berterima kasih kepada seluruh penonton yang telah hadir mendukung konser Dewa 19 All Stars. Ia pun mengaku kagum dengan antusias warga Solo di setiap konser yang diselenggarakan oleh Dewa 19 di Kota Bengawan itu.

"Kita sudah 3 kali (main) di Solo dalam tahun ini. Dan semuanya mengangumkan. Terima kasih," ucap Dhani di sela-sela pertunjukannya.

Penyanyi Virza berkolaborasi dengan Dewa 19 di Konser Dewa 19 Featuring All Stars yang digelar di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam, 29 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

Virza dan Ello kemudian tampil berduet membawakan lagu I Want to Break Free yang menurut informasi itu merupakan lagu yang diminta secara khusus oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Namun pada Sabtu malam itu putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dan sang menantu, Selvi Ananda, justru tidak terlihat hadir menyaksikan konser. Yang tampak hadir di kursi VVIP adalah Ibu Negara Iriana Jokowi bersama rombongan keluarga besarnya, serta beberapa menteri Jokowi.

Ello dan Virza kemudian tampil secara bergantian dengan sederet lagu Dewa 19 di antaranya Angin, Cukup Siti Nurbaya, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, dan Sudah. Sebuah lagu baru Dewa 19 berjudul Juliet juga dinyanyikan Ello berduet dengan Dhani.

Mahalini kembali tampil untuk berduet dengan Dhani. Keduanya membawakan tiga lagu ciptaan Dhani, Sumpah I Love You, Cinta Mati, dan Sedang Ingin Bercinta. Dalam kesempatan itu, Mahalini juga menyapa puluhan ribu Baladewa dan Baladewi yang memadati hampir semua area penonton di Stadion Manahan Solo. Ia pun berharap bisa kembali lagi ke Solo bersama Dewa 19.

"Terima kasih Solo, semoga bisa bertemu lagi. See you bersama Dewa lagi. Solo Thank you so much semuanya!" seru Mahalini.

Konser Dewa 19 Penuh Kolaborasi Penyanyi Ternama

Ari Lasso tampil bersama Dewa 19 dalam Konser Dewa 19 Featuring All Stars di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam, 29 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

Selepas itu, giliran penyanyi Sandhy Sondoro tampil membawakan sejumlah lagu Dewa 19 yaitu Dewi, Risalah Hati, Larut, Hidup adalah Perjuangan, Dua Sejoli, Kosong, dan Mistikus Cinta. Dalam beberapa lagu itu, Sandhy menyanyi dengan iringan musik para personel Dewa 19 dengan posisi drummer yang diisi oleh Tyo Nugros.

Penampilan Sandhy kemudian disusul oleh Ari Lasso yang membawakan lagu Cinta Kan Membawamu Kembali. Saat menyapa para Baladewa dan Baladewi, Ari Lasso pun berterima kasih atas antusiasme penonton dan mengaku tak menyesal telah memilih Solo sebagai kota pertama untuk pertunjukkan Dewa 19 All Stars.

"Indah sekali. Tidak salah menjadikan Solo sebagai kota pertama untuk Dewa 19 All Stars. Di mana kota ini juga menyimpan kenangan yang indah bagi kami," kata Ari sebelum menyanyikan lagu kedua.

Dhani juga membenarkan itu. Ayah dari Al, El, dan Dul itu kemudian bercerita bahwa pemilihan Kota Solo sebagai kota pertama dilaksanakannya rangkaian konser Dewa 19 All Stars, juga karena alasan adanya kenangan manis konser pertama mereka. Solo menjadi kota yang pertama yang mengundang Dewa 19 untuk konser setelah dikeluarkan album pertama bertajuk Dewa 19 pada 1992 silam.

Penampilan Ari Lasso yang membawakan beberapa lagu hits Dewa 19 lainnya seperti Elang, Satu, Aku Milikmu, Kirana, Roman Picisan, Kangen, dan Kamulah Satu-Satunya, mampu menghipnotis para Baladewa dan Baladewi hingga hanyut terbawa suasana dan terus ikut bernyanyi bersama. Di lagu terakhirnya dalam konser itu, Ari Lasso membawakan lagu berjudul Separuh Nafas, berduet dengan Ello.

4 Musisi Dunia di Panggung Konser Dewa 19

Vokalis Whitesnake Dino Jelusick membawakan lagu Arjuna Mencari Cinta (versi bahasa Inggris) dalam Konser Dewa 19 Featuring All Stars di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam, 29 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

Menginjak pukul 22.30 WIB, panggung konser kembali dientak oleh musik Dewa 19 yang berkolaborasi dengan empat musisi kelas dunia. Mereka adalah Dino Jelusick (vokalis Whitesnake), Derek Sherinian (mantan personel atau kibordis Dream Theater), Jeff Scott Soto (vokalis Sons of Apollo), dan Phil X (gitaris Bon Jovi).

Dino Jelusick tampil pertama dalam kolaborasi itu dengan membawakan lagu Arjuna Mencari Cinta dalam versi bahasa Inggris. Saat tiba di bagian reff lagu, vokalis band Whitesnake itu menyanyikan lagu Arjuna Mencari Cinta dalam bahasa Indonesia.

Kolaborasi Dewa 19 berlanjut dengan penampilan Jelusick, Jeff Scott Soto, serta Phil X yang secara bergantian menyanyikan sejumlah lagu bernuansa rock antara lain berjudul Some Body to Love (Queen), Love Is Blind (Dewa 19 feat All Stars), Immortal Love Song (ciptaan Ahmad Dhani), Bohemian Rhapsody (Queen), Rosanna (Toto), Jump (Van Halen), dan lagu We Are The Champion (Queen) sebagai lagu penutup konser.

SEPTHIA RYANTHIE

