11 Tahun PSY Rilis Lagu Gangnam Style yang Mendunia, Ini Liriknya

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat sebelas tahun lalu, salah satu lagu single K-Pop asal Korea Selatan, Gangnam Style, yang dinyanyikan oleh Park Jae Sang (PSY) menempati puncak tangga lagu di negaranya.

Gangnam Style pertama kali dirilis pada 15 Juli 20212 oleh YG Entertainment dan berhasil menjadi video paling banyak ditonton di kanal YouTube pada 28 Agustus hingga 4 September 2012. Bahkan, pada awal bulan September, music video (MV) ini sukses membalap jumlah penayangan MV lagu “Gee” yang dibawakan girlband senior Korea Selatan, Girls Generation atau yang akrab dijuluki SNSD.

Video Gangnam Style yang juga dipopulerkan PSY tersebut, berhasil menarik banyak penonton melalui gerakan tarian kuda yang khas dan mudah ditiru. Beberapa selebriti di dunia bahkan membuat video tarian kuda tersebut dan membagikannya pada penggemar, seperti Katy Perry, Britney Spears dan Tom Cruise. Ban Ki Moon, Sekretaris Jenderal PBB saat itu pun turut meramaikan joget viral tersebut dengan kutipan lirik andalannya “oppa gangnam style”. The Yale Book of Quotations mencatat kutipan tersebut menjadi yang paling terkenal pada tahun 2012 di dunia.

Rapper asal Korea Selatan, Psy (kanan), mempraktekkan langkah-langkah menari "Gangnam Style" bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/10). REUTERS/Eduardo Munoz

Dilansir dari The National, video musik ini menjadi viral dan menjadi bahan perbincangan netizen di berbagai media sosial. Hal tersebut membuat Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan menghadiahkan PSY dengan Penghargaan Budaya Kelas 4 di Korea Selatan karena dinilai telah memperkenalkan Korea Selatan pada dunia dan menarik minat masyarakat pada Korea Selatan.

Viralnya lagu Gangnam Style membuat pelantun lagu That That yang dinyanyikannya bersama Suga BTS pada 2022 itu pun mendapat banyak penghargaan. Dikutip dari pendapat Festival Film Tribeca AS, PSY masuk sebagai salah satu penerima dari 19 peraih “2013 Tribeca Disruptive Innovation Award” berkat lagu “Gangnam Style”. Selain itu, dirinya juga mendapat Diamond Play Button dari YouTube, Stepping Stone Award oleh The Corea Image Communication Institute (CICI), dan Guinness World Records.

Tepat hari ini, MV Gangnam Style telah ditonton lebih dari 4,8 miliar kali di Youtube. Kepopuleran lagu tersebut juga tak lepas dari lirik yang tentunya memiliki arti dan makna yang bagus. Lirik lagu tersebut ditulis oleh PSY dan Yoo Gun Hyung yang merupakan salah satu produser musik terkenal di Korea Selatan. Simak lirik lagu Gangnam Style berikut ini.

Lirik lagu “Gangnam Style”

Oppa Gangnam Style

Gangnam Style

Najelu dasun ono igajagi yoja

Kopi hanjanui yeoyureul aneun pumgyeok inneun yeoja

Bami om ya shimjangi bdeugeowojineun yeoja

Geureon banjeon inneun yeoja

Naneun zono hai

Najeneun loma kuftasano oncho zono hao

Keopi sikgido jeone woyshyat ttaerineun zono hai

Bami omyeon shimjangi oeojyeobeorineun zono hai

Oncho zono hai

Areumdawo sarangseureowo

Geurae neo hey geurae baro neo

Jigeumbuteo gal dekkaji gabolkka

Oppa Gangnam Style

Gangnam Style

Op, Oppa Gangnam Style

Gangnam Style

Op, Oppa Gangnam Style

Eh, sexy lady Op, op, op

Jeongsukhae boijiman nol ttaen noneun yeoja

Ittaeda sipeumyeon mukkeotdeon meori puneun yeoja

Garyeotjiman wenmanhan nochulboda yahan yeoja

Geureon gamgakjeogin yeoja

Naneun sanai

Jeomjanha boijiman nol ttaen noneun sanai

Ttaega doemyeon wanjeon michyeobeorineun Sanai

Geunyukboda sasangi ultungbultunghan sanai

Geureon sanai

Areumdawo sarangseureowo Geurae neo, hey, geurae baro neo

Areumdawo sarangseureowo Geurae neo, hey, geurae baro neo

Jigeumbuteo gal dekkaji gabolkka

Oppa Gangnam Style

Gangnam Style

Op, Oppa Gangnam Style

Gangnam Style

Op, Oppa Gangnam Style

Eh, sexy lady

Op, op, op

Ttwineun nom geu wie naneun nom

Naneun mwol jom aneun nom

Oppa Gangnam Style

Eh, sexy lady

Op, Oppa Gangnam Style

Eh, sexy lady

Op, Oppa Gangnam Style



