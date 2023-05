Perbandingan Harga Tiket Coldplay, Suga BTS, Dream Theater, sampai Dewa 19 di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2023, banyak artis internasional dan nasional yang mengadakan konser di Jakarta dengan harga tiket berbeda-beda. Meskipun harga tiket berbeda, tetapi tiket konser tersebut terjual habis.

Dari ratusan ribu sampai belasan juta rupiah, banyak orang rela membeli tiket konser ini untuk menonton aksi sang idola. Secara lebih jelas, berikut perbandingan beberapa harga tiket konser para penyanyi dan band di Jakarta, yaitu:

Coldplay

Band asal London ini akan menggelar konser yang bertajuk "Music of the Spheres" pada 15 November 2023. Namun, tiket konser ini telah dijual pada 17-18 Maret 2023 untuk presale dan 19 Maret 2023 untuk public on sale. Harga tiket konser Coldplay tersebut pun langsung terjual habis dalam hitungan menit saja. Adapun, harga tiket konser Coldplay di Jakarta berdasarkan kategorinya, yaitu:

Ultimate Experience: Rp11.000.000

My Universe: Rp5.700.000

CAT 1: Rp5.000.000

Festival: Rp3.500.000

CAT 2: Rp4.000.000

CAT 3: Rp3.250.000

CAT 4: Rp2.500.000

CAT 5: Rp1.750.000

CAT 6: Rp1.250.000

CAT 7: Rp1.250.000

CAT 8: Rp800.000

Harga tiket konser Coldplay tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 15 persen, convenience fee 5 persen, dan biaya lainnya.

Suga BTS

Mengacu antaranews, salah satu personil BTS, Suga baru saja melangsungkan konser di Jakarta selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada 26-28 Mei 2023. Konser yang bertajuk "SUGA | Agust D Tour in Jakarta" ini menjadi pembuka tur konser Agust D Tour 2023 di Asia. Harga tiket konser Suga BTS yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang sudah mulai dijual pada 27 Maret 2023. Adapun, daftar harga tiket konser Suga di Jakarta, yaitu:

VIP (standing): Rp3.500.000

CAT 1 (standing): Rp3.100.000

CAT 2 (standing) Rp2.200.000

CAT 3 (seating): Rp2.800.000

CAT 4 (seating): Rp1.700.000

CAT 5 (seating): Rp1.350.000

Dream Theater

Konser yang bertajuk "Last Stop on Top of the World Tour" sukses mengguncang Jakarta pada 12 Mei 2023, tepatnya di Ecopark Ancol. Penjualan tiket konser ini telah dilakukan sejak 18 Maret 2023 melalui laman www.dreamtheaterjakarta.com. Terdapat dua kategori tiket konser Dream Theater, yaitu Festival A dan Festival B dengan kategori reguler dan on the spot (ots).

Tiket reguler Festival A seharga Rp900.000 dan Festival B seharga Rp600.000. Sementara itu, tiket Festival A ots seharga Rp1,8 juta dan Festival B ots seharga Rp1,2 juta. Harga tersebut di luar pajak dan biaya admin.

Dewa 19

Merangkum Tempo.co, konser Dewa 19 telah diselenggarakan pada 4 Februari 2023 di Jakarta International Stadium (JIS). Penjualan tiket konser yang bertajuk "Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19" dengan 4 vokalis dan 4 drummer ini dibuka pada 28 Januari 2023. Adapun, rincian harga tiket konser Dewa 19 di JIS sebagai berikut, yaitu:

Platinum: Rp245.000 ( presale ) dan Rp350.000 (Harga normal)

GOLD: Rp175.000 ( presale ) dan Rp250.000 (Harga normal)

SILVER: Rp 105.000 ( presale ) dan Rp150.000 (Harga normal)

FESTIVAL A: Rp 315.000 ( presale ) dan Rp450.000 (Harga normal)

FESTIVAL B: Rp 245.000 ( presale ) dan Rp350.000 (Harga normal)

