Mengenal Kucing Maru, Selebritas YouTube yang Disukai karena Tingkahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kucing telah lama menjadi hewan peliharaan yang paling populer di seluruh dunia. Tingkah lucu dan menggemaskan kucing bisa meredakan stres pemiliknya. Ada satu kucing yang pernah memikat jutaan penonton di YouTube dan memecahkan rekor Guinness World Records, namanya Motimaru atau Maru.

Motimaru awalnya muncul di YouTube sejak berusia 50 hari dan sukses membuat penonton terpukau. Video pertama Motimaru memperlihatkan ketika kucing itu dibawa ke rumah sang pemilik menggunakan tas hitam. YouTube motimaru's diary

Kucing Maru dari Jepang

Kucing Maru adalah ras Scottish Fold, ras yang cirinya telinga melipat ke bawah. Kucing Maru lahir di Prefektur Aichi, Jepang, 24 Mei 2007. Setelah kelahirannya itu, Maru memulai perjalanan menuju ketenaran sebagai kucing selebritas di dunia maya.

Pemiliknya Mogumogu, seorang wanita yang juga memiliki saluran YouTube bernama mugumogu mengunggah video Maru saat bermain dengan kotak karton. Maru mulai menarik perhatian penggemar kucing di seluruh dunia.

Berbagai tingkahnya yang lucu dan imut saat ia melompat ke dalam kotak karton dianggap lucu dan menggemaskan. Kucing Maru mencoba memasukinya, meskipun ukuran kotak yang terlalu kecil, menjadi viral di YouTube.

Total video Motimaru ditonton sebanyak 619.586.290 kali per 12 Agustus 2021, saat video itu disertifikasi Guinness World Record. Tak hanya terkenal di YouTube, kucing ini juga sangat populer di jagat maya, termasuk Twitter. Bahkan, Motimaru mampu mendapat 18 juta views dan 320 ribu likes untuk satu cuitan. YouTube motimaru's diary

Video viral Maru

Video tingkah Maru itu itu membuat kucing itu makin terkenal dan kanal YouTube mugumogu pun menjadi salah satu yang paling banyak ditonton di Jepang. Pada 2017, Maru memecahkan rekor Guinness World Records sebagai kucing dengan jumlah tayangan terbanyak di YouTube.

Video dengan judul Maru - The Most Famous Cat In Japan telah ditonton lebih dari 325 juta kali. Prestasi ini mengukuhkan status Maru sebagai bintang YouTube sejati.

Keistimewaan Maru sebagai kucing yang terlihat ramah dan suka bermain. Maru dikenal sebagai kucing yang cerdas dan bersemangat. Maru senang menjelajahi lingkungan sekitarnya dan bermain dengan mainan-mainan kucing. Tapi, Maru selalu merasa nyaman dan aman di dalam kotak, terlepas dari ukurannya.

Masuk program televisi

Seekor kucing di Jepang bernama Motimaru meraih rekor dunia Guinness World Record. Rekor tersebut berhasil diraih karena Motimaru merupakan kucing paling banyak ditonton di YouTube. Foto: YouTube motimaru's diary

Ketenaran Maru di YouTube juga mengantarkannya ke kesempatan lain. Ia muncul dalam berbagai program televisi Jepang dan tampil di majalah kucing ternama.

Kehadiran Maru menginspirasi berbagai produk mainan dan pernak-pernik yang terinspirasi oleh karakternya. Ketenaran Maru menunjukkan, hewan peliharaan seperti Maru juga mencapai popularitas luar biasa di dunia maya.

Pemiliknya, Mogumogu, terus memperbarui kanal YouTube dengan video baru yang menampilkan tingkah laku lucu dan menggemaskan. Maru tidak hanya menjadi bintang di Internet. Tapi juga membawa keenangan untuk para penggemar kucing di seluruh dunia.

GUINNESS WORLD RECORDS | YOUTUBE | JAPAN KURU

