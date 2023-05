Mengenal Yoon Park, Drummer yang menjadi Aktor

TEMPO.CO, Jakarta - Yoon Park atau Yoon Bak aktor asal Korea Selatan disoroti para penggemarnya, karena mengumumkan rencana pernikahannya dengan Kim Su Bin pada September 2023, dikutip dari Soompi.

Mengenal Yoon Park

Mengutip My Drama List, Yoon Park memulai kariernya di dunia hiburan sebagai drummer band Can't Play Well. Band itu mendapat penghargaan perunggu dalam acara MBC Campus Song Festival ke-34 pada 2010. Pria kelahiran 18 November 1987 itu telah menyelesaikan wajib militernya pada usia 20-an.

Pada awal kariernya ia bernaung di bawah agensi SM Entertainment, setelah masa kontraknya habis ia pindah dan bergabung dengan JYP Entertainment tahun 2013. Kini ia berada di H& Entertainment setelah menandatangani kontrak pada 2021.

X

Kini ia sedang sibuk untuk drama terbaru Delightfully Deceitful yang akan tayang pada 29 Mei 2023. Dalam drama itu ia memerankan tokoh Go Yo Han, polisi yang ditugaskan untuk menangani terpidana pembunuh Lee Ro Um.

Meskipun Go Yo Han selalu mengenakan pakaian kasual dan ekspresi wajah yang datar, matanya selalu waspada dan curiga. Ia tidak melewatkan apa pun saat mengawasi hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Ia pernah mendapat penghargaan Special Short Drama Actor, karena perannya dalam drama The Tuna and the Dolphin di acara penghargaan KBS Drama Awards pada Desember 2018.

Drama yang pernah dibintangi Yoon Park

1. Dr. Slump, sebagai Bin Dae-Young (2023)

2. Delightfully Deceitful sebagai Go Yo-Han (2023)

3. Fanletter, Please sebagai Bang Jung-Seok (2022)

4. Gaus Electronics sebagai Bae Soo-Jin (2022)

5. Forecasting Love and Weather sebagai Han Ki-Jun (2022)

6. You Are My Spring sebagai Chae Jun (2021)

