Rayakan Ultah hingga Lebaran di RS, Tyas Mirasih Minta Doa untuk Kesembuhan Ibunya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Tyas Mirasih harus melewati ulang tahunnya hingga Hari Raya Idul Fitri di rumah sakit. Sejak awal April, Tyas Mirasih setia mendampingi ibunya yang sedang berjuang melawan penyakitnya.

"Berharap banget kalo ini semua cuman April fools tapi sampe detik ini semuanya bener bener nyata. Dari ulang tahun sampe lebaran pun kami masih disini. Di sini untuk nemenin mama yang lagi berjuang," tulis Tyas Mirasih di Instagram pada Sabtu, 22 April 2023. "Jangan berenti dulu ya ma. Karena kita semua juga ngga akan pernah berhenti untuk selalu doain mama, dampingin mama dan kuatin mama. WE LOVE YOU WAY TOO MUCH!!"



Rasa Bersalah Tyas Mirasih ke Ibunda



Baca Juga: KAI Daop 1 Jakarta Jual Tiket Murah untuk Pemudik yang Berangkat Setelah Lebaran hingga 3 Mei 2023

Momen Lebaran tahun ini membuat Tyas Mirasih sadar bahwa selama ini ia tidak memiliki banyak waktu untuk ibunya karena sibuk bekerja. Sebagai anak, ia merasa bersalah sekaligus sedih waktu kebersamaan dengan ibundanya saat ini justru harus dilewati di rumah sakit.

X

Tyas Mirasih memeluk sang ibu yang terbaring di ranjang rumah sakit dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah dibuatnya. Perempuan bernama asli Mirasih Tyas Endah ini juga meminta maaf karena belum bisa selalu membahagiakan ibunya.

"Berat banget ramadhan tahun ini ma. Harusnya kan kita lagi open house, kumpul semua di rumah. Mama kan udah belanja juga buat lebaran padahal. Tapi Allah berkehendak lain ya ma. Sekarang mama lagi dihapus dosa dosanya sama Allah," tulisnya.

Hingga Rabu, 26 April 2023, ibunda Tyas Mirasih sudah dirawat di rumah sakit selama 22 hari. Tyas Mirasih memberikan semangat kepada ibunya supaya tetap bertahan dan sembuh agar bisa pulang ke rumah. "Kita tau mama juga terus berjuang kok. Tetep semangat ya ma, mama kuat like always. Kita lebaran sama sama ya ma disini. Aku kangen banget sama mama. Cepet sembuh yuk ma, kita pulang," tulisnya.



Tyas Mirasih Dapat Kekuatan dari Tengku Tezi



Selama menemani ibunya di rumah sakit, Tyas Mirasih selalu ditemani oleh kekasihnya, Tengku Tezi. Menurutnya, Tengku Tezi adalah pria yang luar biasa yang siaga menemani dan menghiburnya selama hampir sebulan di rumah sakit.

"Bener bener 24 jam di sini. Ikutan tidur dan makan bikin barak di ruang tunggu. Jadi badut buat semua orang, bikin orang orang happy di tengah musibah yang ada. Selalu siap sedia nolongin apapun. Nemenin berdoa buat mama dan kita semua. Ngga pernah berhenti kuatin aku. Dan ngga pernah ngeluh sedikitpun harus terus nemenin aku di sini," tulis Tyas Mirasih, Jumat, 14 April 2023. "Apa jadinya aku tanpamu @tengkutezi ? Aku tidak cukup berterima kasih! LOVE YOU SO MUCH SAYANG!!"

Tyas Mirasih sendiri masih enggan menceritakan lebih lanjut mengenai penyakit dan kondisi sang ibu kepada publik. Di unggahan terakhirnya, Senin, 24 April 2023, ia menyatakan belum bersedia diwawancara oleh media dan berharap privasinya dihargai. "Mohon kesediaan dan doanya untuk kesembuhan ibu kami. Terima kasih," tulisnya.

Pilihan Editor: 7 Momen Lebaran Artis Bersama Keluarga, Kompak dan Penuh Warna

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.