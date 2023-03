Honey Lee Jadi Mantan Artis yang Temukan Kehidupan Baru di Film Killing Romance

TEMPO.CO, Jakarta - Honey Lee akan kembali ke layar kaca lewat film terbarunya, Killing Romance. Film ini menceritakan tentang seorang selebriti papan atas, Yeo Rae (Honey Lee), yang secara mendadak mengumumkan pensiun dari dunia industri hiburan. Nasib Yeo Rae mempertemukannya dengan chaebol atau konglomerat Korea Selatan.

Killing Romance Tampilkan Aktor Papan Atas Korea Selatan

Pada film Killing Me, Honey Lee akan dipasangkan dengan Gong Myung yang karakternya merupakan penggemar sang artis. Gong Myung akan menjadi penggemar penuh rencana dalam membuat artis idolanya kembali ke dunia hiburan. Film ini akan menjadi reuni antara Gong Myung dan Honey Lee di layar kaca. Keduanya pernah berada dalam satu tim kepolisian dalam film Extreme Jobs.

Killing Romance juga akan menampilkan akting dari pemeran film Parasite, Lee Sun Kyun. Suami dari Jeon Hye Jin tersebut yang akan berperan sebagai pria kaya raya yang dicintai oleh Yeo Rae. Film ini disutradarai oleh Lee Won Suk dan ditulis oleh Park Jeong Ye, penulis drama The Beauty Inside.

Lee Sun Kyun dan Honey Lee dalam film Killing Romance. Foto: Instagram/@lotteent.movie

Selain itu, melansir dari Kbizoom, sutradara Lee Won Seok merasa bahwa Honey Lee merupakan aktris yang paling cocok memerankan Yeo Rae. "Kata kunci dari peran Yeo Rae di Killing Romance adalah kecantikan. Aku merasa Honey Lee sempurna untuk menggambarkan kecantikan yang dimaksud," tuturnya dikutip dari Kbizoom.

Selain itu, sutradara film How to Use Guys with Secret Tips ini menyebut bahwa dirinya memercayai kemampuan akting yang dimiliki oleh Honey Lee. "Yang terpenting, Honey Lee memiliki spektrum luas di drama serius dan komedi, jadi aku percaya dia mampu mengekspresikan gabungan kebahagian dan kesedihan perannya," katanya.

Killing Romance, Film Komedi Berkedok Romansa

Mengutip dari Soompi, tim produksi Killing Romance memberikan bocoran cuplikan film. Dari cuplikan tersebut dan judul film itu sendiri, penonton akan dijanjikan sebuah film lucu tanpa romansa yang berarti. Hal ini tergambarkan lewat kumis yang digunakan Lee Sung Kyun, rambut culun yang dimiliki Gong Myung, dan suasana canggung yang dikeluarkan Honey Lee.

Selain itu, Killing Romance akan menjadi karya penanda kembalinya Honey Lee ke dunia hiburan setelah mengumumkan pernikahan dan melahirkan pada 2022.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | KBIZOOM

