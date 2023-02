MOMOLAND Bubar, Intip 8 Perjalanan Karier Mereka Sejak Dibentuk 7 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hampir tujuh tahun bersama, para anggota MOMOLAND resmi berpisah setelah kontrak girl group ini berakhir bulan lalu dan diumumkan resmi pada Hari Valentine. Kabar ini tentunya membuat banyak orang sedih terutama bagi Merries atau sebutan penggemar MOMOLAND.

Sebagai girlband generasi ketiga, MOMOLAND telah berhasil memperoleh popularitas di industri hiburan Korea dan berbagai penghargaan dalam 7 tahun terakhir ini. Hingga pada 14 Februari keenam anggota Momoland membuat unggahan tulisan tangan dalam Bahasa Korea dan Inggris perihal pembubaran girl group idol K-Pop, MOMOLAND. Keenam member itu yakni, Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin, dan Nancy Momoland memposting pesan berikut ini.

Permintaan Maaf Member MOMOLAND pada Merries

"Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf kepada Merries (sebutan fans Momoland) kami yang mengetahui kabar ini melalui sebuah artikel. Kami benar-benar minta maaf atas informasi yang terlambat. Setelah berdiskusi panjang dan mendalam, kami berenam telah memutuskan untuk mendukung satu sama lain dan memulai awal baru yang lebih hebat.

Meskipun telah memutuskan untuk mengambil jalan kami sendiri mencapai mimpi, kami tetap MOMOLAND yang akan selalu menjadi sebuah tim.

Kami dengan tulus berterima kasih kepada Merries tercinta untukkenangan berharga dan berada di sisi kami sekitar tujuh tahun terakhir. Merries telah menjadi segalanya bagi kami dan akan selalu seperti ini. Kami sangat menyesal tidak bisa memberitahu kalian lebih cepat, tetapi dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang telah dengan sabar menunggu kami.

Ke depannya, tolong terus dukung dan cintai MOMOLAND dan dukung perjalanan setiap anggotanya. Terima kasih.

Unggahan foto Nancy Jewel McDonie, eks personel MOMOLAND tentang pembubaran grupnya. Foto: Instagram Nancy MOMOLAND.

Perjalanan Karier MOMOLAND Selama 7 Tahun

MOMOLAND merupakan girlgroup Korea Selatan yang dibentuk oleh MLD Entertainment melalui reality show Finding MOMOLAND. Pemenang acara tersebut, Hyebin, Yeonwoo, Jane, Nayun, JooE, Ahin, dan Nancy akhirnya menjadi anggota asli Momoland dan melakukan debutnya selama 7 tahun.

Intip fakta terbaru Momoland dan 8 perjalanan karier idol group dengan konsep girl crush ini.

1. Girlband Momoland berasal dari program survival Mnet berjudul Finding MOMOLAND pada Juni 2016.

2. Momoland debut pertama kali pada 10 November 2016 dengan mini album mereka berjudul Welcome to MOMOLAND dengan single utama mereka JJan! Koong! Kwang!.

3. Pada awalnya MOMOLAND debut dengan 7 member, yaitu Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Yeonwoo, Ahin, dan Nancy.

4. Setelah mengeluarkan mini album pada 2016, MOMOLAND comeback pada 2017 dengan single Wonderful Love dan kedatangan dua member baru yaitu Daisy serta Taeha.

5. Pada Maret 2019, dua member MOMOLAND memutuskan hengkang yakni Yeonwoo dan Taeha lalu diikuti oleh Daisy yang hengkang pada Mei 2020.

6. MOMOLAND melanjutkan karyanya di industri musik dengan 6 member, yaitu Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin, dan Nancy. Pada 2020, MOMOLAND menandatangani kontrak dengan ICM Partners di Amerika Serikat, diikuti dengan perilisan single Ready or Not.

7. MOMOLAND memenangkan beberapa penghargaan termasuk Award di Asia Artist Awards dalam kategori AAA Best Choice Singer.

8. Pada 14 Februari 2023 pihak agensi secara resmi mengumumkan MOMOLAND dibubarkan karena kontrak para member telah berakhir dan mereka memilih untuk tidak memperpanjang.

Itu dia seputar perjalanan karier mereka selama 7 tahun sejak debut pada 2016 dan resmi dibubarkan pada Februari 2023. Walaupun Momoland telah dibubarkan, keenam member berjanji untuk tetap saling mendukung dan berhubungan satu sama lain meski dengan jalan yang berbeda.

