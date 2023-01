Kata Adinia Wirasti Usai Dianggap Kurang Terkenal dan Tak Cocok Bintangi Serial Mendua

Adinia Wirasti membintangi sederet film layar lebar lainnya, seperti Arisan! 2, Kapan Kawin?, Ada Apa dengan Cinta? 2, Cek Toko Sebelah, Kartini, Critical Eleven, Susah Sinyal, Quarantine Tales, Kamu Tidak Sendiri, dan yang terbaru Cek Toko Sebelah 2. Selain banyaknya FTV yang pernah dimainkan, Adinia Wirasti juga membintangi beberapa serial web, seperti Cek Toko Sebelah the Series, Susah Sinyal the Series, Mr. Midnight: Beware The Monsters, dan Mendua.

Adinia Wirasti dalam Poster Serial Mendua, Adaptasi The World of the Married

The World of the Married Dibuat Versi Indonesia, Adaptasi dari Doctor Foster

The World of the Married yang diadaptasi dari Doctor Foster dibuat versi Indonesia, dibintangi Adinia Wirasti, Chicco Jerikho, dan Tatjana Saphira.

