Mike Tyson Ibadah Umrah bersama DJ Khaled, Begini Perjalanan Si Leher Beton Menjadi Mualaf

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda tinju profesional Amerika Serikat, Mike Tyson bersama bintang hip hop Palestina-Amerika dan produser DJ Khaled melakukan umrah di kota suci Mekah, Arab Saudi.

Hal tersebut terlihat dari unggahan pada video Instagram DJ Khaled ketika di kota Mekah pada Jumat, 9 Desember 2022. Dalam unggahannya, terlihat mereka sedang salat di depan Kabah saat menunaikan ibadah umrah.

Perjalanan Mike Tyson Menjadi Mualaf

Sebelumnya, Tyson yang dikenal dengan julukan 'The Baddest Man on the Planet' dihukum karena pemerkosaan pada 1992. Seperti dikutip dari republicworld.com, memang saat itu Mike Tyson kemudian dikenal dengan kepribadiannya yang berangasan, namun kemudian ia memutuskan untuk memeluk Islam

Setelah itu, terlihat sisi perubahan Mike Tyson selama berada di balik jeruji besi. Di sana, ia mulai banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku dan lebih mendalami tentang ajaran agama Islam.

Banyak kabar yang mengira Tyson mualaf ketika ia berada di penjara. Namun dalam satu wawancara dengan Charlie Mack, nyatanya ia mengaku sudah menjadi Islam sejak sebelum berada di penjara.

“Saya adalah seorang muslim sebelum saya masuk penjara. Sopir saya ada di sana dari Nation of Islam yang bernama Kapten Joe. Dia akan mendidik saya setiap hari, setiap detik,” kata Tyson dalam wawancara pada acara “Brotherly Love” di kanal YouTube FightHype, pada 20 Juni 2020.

"Allah tidak membutuhkan saya, saya yang membutuhkan Allah," kata juara tinju kelas berat dunia ini, pada Desember 2013.

Mengutip moguldom.com, Eddie Mustafa Muhammad yang merupakan pelatihnya menyebut bahwa Islam telah memberi Tyson tujuan dan arah hidupnya. Eddie pun melihat Tyson menjadi lebih rendah hati, berdamai dengan dirinya sendiri.

Tyson melakukan proses pemindahan agamanya di depan umum pada 1988. Diperkirakan sekitar 700 orang menghadiri agenda tersebut.

Masuknya Mike Tyson ke agama Islam atau menjadi mualaf, ia mengubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Meski ia masih memakai nama panggung ‘Mike Tyson’ dalam karier tinjunya setelah keluar dari bui.

FATHUR RACHMAN

